Comme Vincent Murray, les Remparts sont en mode réflexion

Il ne reste plus que deux journées complètes à la période des transactions dans la LHJMQ et les Remparts sont toujours en mode réflexion sur leur avenir. Ces derniers se sont inclinés 4 à 3, mercredi soir, à Drummondville, et on y reviendra un peu plus loin.

Le directeur général des Diables rouges, Simon Gagné, se réunira avec le reste de l’état major du club, jeudi, pour statuer sur le sort de quelques joueurs au sein de l’organisation. Si le grand patron a abattu ses principales cartes depuis la période des échanges, il n’exclut pas de bouger à nouveau d’ici samedi midi.

«Présentement, c’est tranquille, assure-t-il. Je reçois des appels, mais rien ne bouge de mon côté. Si quelqu’un est intéressé à un de mes joueurs, il va falloir qu’il me force la main. Si je sens que je n’ai pas le choix, je vais bouger, mais présentement ce n’est pas le cas. Je sens une petite excitation chez les DG, j’ai reçu quelques textos. On va s’asseoir demain [jeudi] et on va discuter de tout ça.»

Murray a quitté l’équipe

Gagné fait évidemment référence à son capitaine, Kassim Gaudet, mais ce n’est pas le seul dossier d’ouvert sur son bureau. Il devrait aussi en savoir plus sur l’avenir du jeune défenseur, Vincent Murray, dans la capitale. La saison du choix de 4e tour en 2022 est sur «pause», ce dernier ne sachant plus trop s’il désire poursuivre l’aventure avec les Remparts.

Le capitaine Kassim Gaudet ne sera pas échangé à rabais d'ici samedi midi... (Yan Doublet/Le Soleil)

Le natif de Gatineau a passé les derniers jours dans un chalet avec sa famille pour faire le point sur son avenir. «Je lui ai donné le OK de rester chez lui après le temps des Fêtes», explique Gagné, qui devrait en savoir plus sur le sujet dans la journée de jeudi.

«Vincent est en réflexion et je lui ai dit de ne pas prendre de décision précipitée. Une décision comme celle-là ne se prend pas sur un coup de tête.» — Simon Gagné sur son défenseur de 17 ans

Ça pourrait faire mal

Le DG des Remparts veut que le «jeune soit bien et qu’il continue à jouer au hockey» à Québec ou dans une autre ville du circuit Cecchini.

«Si ce n’est pas chez nous et qu’il veut que ce soir ailleurs, je vais tout faire pour que ça se fasse, assure le DG. Tirer la plogue sur une carrière de hockey à cet âge, c’est parfois un coup non réfléchi donc on veut bien faire les choses. On a prévu se parler jeudi, on en saura plus à ce moment-là.»

Le Gatinois des Remparts de Québec, Vincent Murray. (Patrick Woodbury/Le Droit)

L’arrière de 17 ans n’a que 50 parties derrière la cravate dans le hockey junior québécois, mais il a une «valeur sur sur le marché», assure l’ancien attaquant des Flyers de Philadelphie. Les Remparts ne veulent pas se retrouver les mains vides pour la suite.

«S’il décide d’arrêter le hockey complètement et qu’on ne reçoit rien en retour, c’est là que ça fera peut-être un peu plus mal, reconnaît Gagné lorsqu’on lui fait remarquer que sa brigade défensive ne compte pas beaucoup de relève. S’il devait quitter, je n’aurai pas le choix de regarder d’autres scénarios, de considérer un plan B pour finir l’année.»

Une défaite honorable à Drummondville

Québec et Drummondville vont dans des directions contraires ces temps-ci et on a eu une bonne preuve, mercredi soir. Les Remparts ont subi un troisième revers d’affilée alors que les Voltigeurs ont enregistré une 11e victoire d’affilée à domicile.

Vincent Filion des Remparts a été passablement occupé à Drummondville. (Ghyslain Bergeron, Voltigeurs de Drummondville)

La puissance du Centre-du-Québec a mitraillé le gardien Vincent Filion à 47 reprises dans sa victoire, un gain obtenu grâce au doublé du nouveau venu, Alexis Gendron, arraché des mains des Olympiques de Gatineau, mardi.

Encore Michaud

Après avoir fait une bouchée des visiteurs en les dominant 16 à 6 au chapitre des tirs au but en première période, les Voltigeurs ont dû travailler fort pour obtenir les deux points grâce à l’acharnement d’Andrew Gweon (4e), Mathieu Wener (son premier de la saison) et Antoine Michaud (6e).

Mine de rien, ce dernier vient de marquer quatre buts à ses sept derniers matchs, dont trois avec l’avantage d’un homme. Le pilote Éric Veilleux se disait satisfait de la performance de sa troupe.

«C’est décevant [le résultat], mais il y a pas mal de positif là-dedans, a résumé Veilleux en excluant le premier tiers de jeu. On sait que Drummondville est une puissance de la ligue et j’ai aimé la façon dont a joué quand même.»

Alexis Gendron a fait secouer les cordages à deux reprises à son premier match avec les Voltigeurs de Drummondville. (Ghyslain Bergeron, Voltigeurs de Drummondville)

NOTES : Absent depuis le 28 décembre, Zachary Marquis-Laflamme est au jour le jour, son retour au jeu est donc imminent… Dans le cas de Pier-Etienne Cloutier, il pourrait renouer avec l’action en fin de semaine, sinon, la semaine prochaine… Le cas de Thomas Darcy est un peu plus compliqué. Il ne devrait pas rejouer avant février et Simon Gagné est en discussion avec quelques-uns de ses homologues DG. «Une équipe l’a déjà fait venir chez elle pour l’évaluer, mais ça ne s’est pas concrétisé»…