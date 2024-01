La semaine folle de William Lacelle se conclut en beauté à Québec

Le gardien d’avenir a mis un point d’exclamation à sa première semaine au sein du club du Bas-Saint-Laurent avec une performance de 31 arrêts dans un gain de 4 à 3 obtenu en prolongation.

«Il n’a pas fini de briller, parce que c’est un jeune exceptionnel, s’est emballé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Joël Perrault. Je suis convaincu qu’il a du stress en dedans de lui, mais il ne le démontre pas beaucoup et ça le rend très intimidant pour l’adversaire, et ce même s’il vient tout juste d’avoir 16 ans.»

William Lacelle de l'Océanic, samedi, à Rimouski. (Iften Redtjah/Iften Redjah, Océanic de Rimouski)

Il a rebondi

Né le 26 décembre 2007, le produit étoile des Lions du Lac St. Louis ne pouvait pas espérer beaucoup mieux comme baptême de feu dans la LHJMQ. Lacelle n’a concédé que cinq buts dans ces deux victoires en deux jours tout en conservant un taux d’efficacité de 0,911.

Même s’il a fléchi sur un rebond malchanceux menant au premier des trois buts des Remparts, celui de Charles-Olivier Villeneuve, le gardien recrue n’a jamais cassé par la suite, permettant à l’Océanic de signer une cinquième réussite en autant de duels contre Québec cette saison.

Charles-Olivier Villeneuve donne les devants aux Remparts ! 🚨#DeQuébecPourQuébec pic.twitter.com/dCoz1tEkpr — Remparts de Québec (@quebec_remparts) December 31, 2023

«C’était un gros week-end, c’était une nouvelle expérience et je l’ai adorée!» souriait le 10e choix du dernier repêchage de la LHJMQ.

«L’ambiance dans les deux matchs, c’était quelque chose de vraiment différent, et comme jeune gardien, je ne pouvais pas demander mieux que ça.» — William Lacelle de l'Océanic

Veilleux satisfait

Chez les Remparts, on s’encourageait malgré la défaite puisque Québec a trimé dur pendant plus de 64 minutes pour obtenir ce gros point contre Rimouski. Éric Veilleux, qui avait montré à ses joueurs le décompte des chances de marquer après le match de la veille contre l’Océanic, ne pouvait pas en vouloir à son «bon groupe de compétiteurs» le lendemain.

«Le message était très simple et on n’a pas eu besoin de mettre beaucoup d’emphase là-dessus, a noté Veilleux. Je suis content de la façon dont on a sorti, on a joué un bon match même si les pénalités ont brisé le momentum. On n’a jamais lâché jusqu’à la fin.»

Kassim Gaudet se prépare à lancer sur réception sur une passe de Charles Savoie. (Jonathan Roy Quebec Canada 418 283 3233/Jonathan Roy, Remparts de Québec)

Le capitaine des Rouges, Kassim Gaudet, avec ses 11e et 12e buts de l’année, a une fois de plus fait vibrer les amateurs de hockey de Québec, la deuxième plus importante foule de la saison 2023-24 dans le circuit Cecchini. Gaudet a pu quitter l’amphithéâtre du boulevard Wilfrid-Hamel la tête haute, dimanche.

«Ç'a été une très grosse année, ça va être gravé dans ma mémoire pour toujours, a convenu Gaudet. Pour 2024, on peut nous souhaiter beaucoup de victoires. Le positif, c’est que nos partisans sont derrière nous même si on n’a pas une saison comme celle de l’an dernier.»

«Je suis vraiment content de voir que les gens sont encore présents, je les remercie pour ça et j’espère qu’ils seront là encore en 2024.» — Le capitaine Kassim Gaudet

Truchon finit en beauté

Un match de fin d’année 2023 entre les Remparts et l’Océanic n’aurait pu se terminer de façon plus symbolique qu’avec un but vainqueur de Charle Truchon en période de surtemps, ce dernier ayant fait partie de la magnifique édition championne de la triple couronne avec les Diables rouges.

Un scénario de film qui faisait sourire le numéro 47 de l’Océanic, l’auteur du but en supériorité numérique. «C’est le fun de pouvoir gagner, surtout après s’être fait remonter en fin de 3e période, analysait l’arrière rimouskois. En plus, contre Québec, ça finit bien l’année comme on dit!»

Charle Truchon patrouille maintenant la ligne bleue de l'Océanic. (Jonathan Roy Quebec Canada 418 283 3233/Jonathan Roy, Remparts de Québec)

Difficile de battre 2023

Le vétéran de 20 ans en a vécu des émotions lors des 365 derniers jours et terminer cette fin d’année en beauté avait une grande signification pour Charle Truchon.

«C’est gros pour nous, a-t-il dit à propos des deux victoires contre Québec. Avant la pause des Fêtes, on a eu une séquence plus difficile et aujourd’hui, notre jeu de puissance ne marchait pas, mais on a continué à faire les bonnes choses. Mon année 2023, avec les coupes qu’on a gagnées avec les Remparts, mon échange à Rimouski, c’est dur d’être plus gros que ça. Disons que ç‘a été une belle année!»

Les autres buts de l’Océanic ont été inscrits par Dominic Pilote (13e), Jacob Mathieu (15e) et Julien Béland (15e).