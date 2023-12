Des débuts bien différents pour Lacelle et Filion

Il s’agissait ainsi d’un premier gain en carrière dans la LHJMQ pour William Lacelle, le 10e choix au total du dernier repêchage midget. Dans les derniers jours, le jeune gardien de 16 ans avait mis une croix sur l’aventure américaine au profit des hôtes du tournoi de la Coupe Memorial en 2025.

Même si les Remparts n’ont offert qu’une faible opposition en attaque, la pression de bien faire était grande pour le produit des Lions du Lac St. Louis. Ce dernier a réalisé ses 20 premiers arrêts en carrière devant une très bonne foule de 4141 spectateurs au Colisée Financière-Sun-Life de Rimouski.

Une mitaine «incroyable»

Le sang-froid du jeune homme était loin de surprendre l’entraîneur-chef, Joël Perrault. «Il a un futur assez exceptionnel et je suis super content que les gars aient sorti comme ça devant lui. Ce n’était pas facile devant la première salle comble de la saison. Il n’a pas été super occupé, mais il a fait ce qu’il avait à faire. On a vu son grand talent, il se déplace très rapidement et il a une mitaine incroyable.»

La victoire de l’Océanic, signée Alexandre Blais (1 but, 2 aides et 3 points) et Maxime Courson (deux passes), a freiné la série de quatre défaites de la formation du Bas-Saint-Laurent, soulageant du même coup le club rimouskois d’une certaine pression.

«Quand tu es dans une période creuse comme en ce moment, il y a toujours le danger de s’éloigner du plan de match et ce n’est pas ce qui est arrivé. On a joué de la bonne façon, on n’a pas essayé de tricher et tout le monde y a participé.» — Joël Perrault, l'entraîneur-chef de l'Océanic

Filion résiste

Dans l’autre vestiaire, l’entraineur-chef, Éric Veilleux, n’avait pas grand-chose à retenir de ce premier match de la deuxième moitié de saison, une quatrième défaite en autant de duels contre l’Océanic cette saison.

Il levait toutefois son chapeau à son nouvel homme masqué, Vincent Filion, qui a évité un carnage aux Remparts en repoussant 21 des 23 rondelles dirigées vers lui en première période. Pendant ce temps, les Rouges n’obtenaient que trois maigres lancers au filet. C’est la troisième fois que ça se produit depuis le début du mois de décembre.

«Après leur premier but, on les a vraiment regardés jouer et patiner, s’est désolé Veilleux. Notre recette n’est pourtant pas compliquée, mais dès qu’on ne l’applique pas, on ne se donne pas de chance pantoute. Durant une bonne partie du match, on avait peur de se faire battre, on reculait, notre échec-avant n’était pas là du tout. On a fait de grosses erreurs…»

L’entraîneur-chef des Diables rouges faisait notamment référence au quatrième but des Rimouskois, celui de Julien Béland (14e), qui a déjoué le nouveau venu des Remparts sur une échappée à deux contre zéro.

Obtenu de l’Océanic en retour de Quentin Miller, Filion a été fumant avec 39 arrêts, mais n’a pu rien faire sur la séquence.

«On avait discuté hier et je lui avais demandé comment il se sentait, puis ce que j’avais retenu, c’est qu’il voulait jouer. Il a joué et honnêtement, il a bien fait ça.» — Éric Veilleux des Remparts

Vincent Filion a repoussé 39 rondelles, samedi, à Rimouski.

Ce dernier n’a pas hésité à faire jouer ses plus jeunes éléments en avantage numérique, les Mavrick Rousseau-Hamel, le joueur obtenu des Voltigeurs en échange de Vsevolod Komarov, Nathan Quinn, le premier choix du club en 2023 (25e au total), et Raphaël Messier, une sélection de 4e tour la même année.

En avant, les jeunes!

C’est finalement le défenseur Antoine Michaud, qui a touché la cible à deux reprises avec l’avantage d’un homme. «J’aime les jeunes! souriait Veilleux. Quand l’avantage numérique ne marche pas, peu importe qui tu mets sur la glace, tu ne peux pas trop te tromper parce que ça ne marche déjà pas. Les jeunes, tu vois que ce sont des gars de powerplay. Après la deuxième période, je suis allé les voir et je leur ai dit : “Compétitionner, patinez et travailler! Si vous faites ça, vous n’aurez pas de problème.”»

Le pilote, qui avait décidé d’envoyer Michaud sur l’attaque à cinq lors des dernières minutes de l’entraînement de la veille, a été entendu.

Les deux clubs se reverront dimanche après-midi (14h) au Centre Vidéotron.

NOTES : Mauvaise nouvelle pour l’Océanic, qui a perdu les services du jeune Quinn Kennedy, à son retour au jeu pour l’Océanic. Frappé derrière le filet des Remparts, en deuxième période, il a quitté la rencontre après avoir récolté deux points et n’est jamais revenu. Il s’agirait de la même blessure qui lui a fait rater plusieurs rencontres… Quentin Miller n’était pas habillé, samedi, et il ne le sera pas plus dimanche, à Québec...