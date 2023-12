Quentin Miller bientôt acquis par l’Océanic

Le passage imminent de Miller à Rimouski a été annoncé à l’espoir du Canadien de Montréal dans les dernières heures, confirme son agent, Jessy Morin, de la firme Quartexx. En échange des services du choix de 4e tour lors du dernier repêchage de la LNH, Québec recevra des choix de premier et deuxième tours en 2025 et un joueur à être annoncé plus tard.

Miller a empoché 11 des 13 victoires des Diables rouges depuis le début de la saison. Son dernier match avec les Remparts aura lieu le 28 décembre. Les équipes juniors de Québec et Rimouski s’affronteront deux jours plus tard, dans le Bas-Saint-Laurent, à 16 heures.

Candidat à un retour comme joueur de 20 ans l’an prochain, le Montréalais sera l’une des pièces maîtresses de l’Océanic en vue du tournoi de la Coupe Memorial de 2025, qui sera présenté à Rimouski.