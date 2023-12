Le Drakkar frustre Veilleux et les Remparts

Malgré une performance imparfaite, sa bande venait de résister de brillante façon face à la meilleure équipe junior au Canada, qui n’a subi que trois revers en temps régulier depuis le début du calendrier régulier (27-3-2). Les maîtres du Centre Henry-Leonard sont invaincus depuis 12 parties.

Julien Lanthier (3e) et Zachary Marquis-Laflamme (9e) s’étaient échangé des buts, jusqu’à ce que le Drakkar prenne une sérieuse option sur la victoire en marquant cinq fois sans réplique en troisième période, dont deux en l’espace de vingt secondes en fin de rencontre.

Le Drakkar a profité de ses opportunités devant ses 2217 partisans. (Kassandra Blais, Drakkar de Baie-Comeau)

Moyen en zone neutre

Les Remparts ont joué «deux bonnes périodes» au goût de Veilleux, qui a moins apprécié le jeu de sa formation en territoire central contre un adversaire plus expérimenté, talentueux et opportuniste que le sien, poussé par les 2217 spectateurs présents.

«On a été moyen en zone neutre, mais on a compétitionné, on a bloqué des tirs et le pointage de 6 à 1, il faut en prendre et en laisser, analysait le Diable en chef. Ils [les joueurs du Drakkar] ont pris avantage de leurs chances de marquer en début de 3e et ensuite, il y a eu un petit relâchement. Mais, ça, ça ne me dérange pas ben ben…»

Conciliant, sauf que...

Vous avez bien lu. L’entraîneur-chef de 51 ans n’est pourtant pas reconnu comme celui qui passe facilement l’éponge en pareilles circonstances, mais lorsque joint par Le Soleil, il se mordait les lèvres à commenter l’utilisation des gros canons du Drakkar contre son 4e trio.

Éric Veilleux n'a pas apprécié l'utilisation de quelques joueurs du Drakkar, vendredi soir à Baie-Comeau. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Il critique Grégoire

Sans le nommer directement, il n’a pas apprécié les choix de son vis-à-vis, Jean-François Grégoire, qui n’a pas eu peur d’envoyer ses meilleurs éléments avec un pointage serré.

«Tout le monde l’a vu, chacun dirige à sa façon, mais moi, j’ai trouvé ça moyen, de déplorer Veilleux. Tu le sais que quand tu affrontes un club de trois défaites, ça veut dire qu’il y a des choses qu’ils font de bien, mais des fois, il y a des choses qu’on ne sait pas, comme un recruteur qui est là pour voir un bon espoir [Raoul Boilard a marqué deux fois] et qui te pousse à utiliser un peu plus un joueur.»

«La chose que j’ai dite à mes joueurs après le match, c’est : “Ce n’était pas un match de 6 à 1 et demain, ça peut être à notre tour de gagner si on est meilleur dans notre zone…”» — Éric Veilleux des Remparts

Le Drakkar l'a emporté 6 à 1, vendredi soir. (Kassandra Blais, Drakkar de Baie-Comeau)

Ça adonne bien, c’est Quentin Miller, l’auteur de 11 des 13 victoires des Rouges cette saison, qui sera entre les poteaux québécois, samedi à 16 heures.

Mauvaise nouvelle pour Veilleux et les Remparts: Québec affrontera la même puissance, le même entraîneur-chef, sur la même glace, lors du dernier match avant la pause de Noël.

Parions que personne n’aura le cœur à se faire de cadeau!

NOTES : Julien Paillé (11e), Isaac Dufour (13e) et Louis-Charles Plourde (10e) ont inscrit les autres buts du Drakkar… Dans la victoire, Isaac Dufort et Félix Gagnon ont tous les deux atteint le plateau des 100 points en carrière…