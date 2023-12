L’Océanic domine les Remparts et l’emporte par blanchissage

Il faut mentionner que l’indiscipline des Diables rouges en première période a facilité la tâche aux locaux qui ont été en mesure d’imposer le rythme. L’entraîneur-chef Éric Veilleux n’a pas apprécié le type de punitions commises par sa formation qui ont dû écouler près de la moitié du premier engagement (7:34) à court d’un homme.

« Il y a des bonnes punitions au hockey et il y en a des mauvaises. On s’est rendu coupable de punitions inutiles et cela a compliqué notre tâche à 100%. C’est difficile de prendre un rythme dans cette situation », a martelé le dirigeant en précisant que son club ne peut se permettre de tels excès face à des formations talentueuses.

Si Veilleux avait tout de même apprécié l’effort de sa troupe la veille dans une défaite par un score identique, cela ne semblait pas être le cas face à Rimouski puisque l’entraîneur a soulevé un seul point positif lors de la rencontre. Il a d’ailleurs écarté la fatigue pour expliquer le résultat du match.

« Notre gardien de but Louis-Antoine Denault a très bien fait. Je suis très satisfait de sa performance. Pour ce qui est de la fatigue, je ne suis pas un gros croyant de cette théorie même si c’était notre cinquième match en huit jours. »

Le longiligne cerbère a terminé sa journée de travail avec 33 arrêts en 37 tentatives.

En panne sèche

Après maintenant 120 minutes de jeu sans avoir marqué, Veilleux prônait le retour à la base pour créer de l’offensive.

« On joue trop à l’extérieur. Il faut amener la rondelle dans les zones payantes et il faut créer du trafic devant le gardien adverse. Ça aide quand tu ne passes pas ton temps à écouler des punitions d’indiscipline, c’est ben rare que tu marques en infériorité même si on a accordé deux buts de cette façon. »

Un dirigeant satisfait

Après une mauvaise performance à son dernier match face à Shawinigan, l’Océanic a rebondi de belle façon face à Québec. L’entraîneur Joël Perreault était content, mais il était surtout intéressé avec la suite des choses.

« On a eu un bon début de match avec le but Maël St-Denis dès les premiers instants et je suis satisfait dans l’ensemble. Cependant, on a de la difficulté à être constant depuis le début de la saison et c’est pour cette raison que notre attention va se déplacer immédiatement sur notre prochain adversaire. »

La victoire de la formation rimouskoise coïncidait avec la thématique country ce qui a donné quelques looks spectaculaires avant la partie.

Contribution globale

Perreault était satisfait de l’exécution du plan de match par sa formation et même si c’est plutôt les vétérans qui ont noirci la feuille de pointage, il n’a pas hésité à rendre hommage à ses jeunes joueurs.

« On avait beaucoup de jeunesse dans l’alignement et j’ai aimé ce que j’ai vu. On a été plus agressif en échec avant qu’à l’habitude. Dominic Pilote a d’ailleurs une belle passe sur le but de Maxim Barbashev en début de troisième. On croit beaucoup en ses aptitudes. Un but très important dans la rencontre pour les éloigner, il fallait profiter de cet avantage numérique de quatre minutes. »

Perrault a également eu de bons mots pour le défenseur Charles Côté qui a terminé avec deux mentions d’aide ainsi que pour son jeune gardien Cédric Massé (17 arrêts), qui a les deux blanchissages de son équipe depuis le début de la saison.

« Charles est un très bon joueur dans cette ligue. Quand il est concentré, c’est le genre de production auquel je m’attends de lui. Pour ce qui est de Cédric, il a fait les arrêts quand il a eu besoin de les faire même si on a bien joué défensivement devant lui. »

Perreault a terminé l’entretien en mentionnant qu’il était impératif pour l’Océanic de coller quelques victoires consécutives puisqu’il considère son équipe dans les meilleures du circuit.