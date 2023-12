Les Wildcats n’avaient pas l’esprit des Fêtes

Vendredi, les Wildcats de Moncton, qui étaient les visiteurs au Centre Vidéotron, et leur gardien Keegan Warren n’étaient visiblement pas dans l’esprit de Noël puisqu’ils n’ont donné aucun but à leurs hôtes, de sorte que les spectateurs ont dû se résigner à lancer leurs peluches après le quatrième but des Wildcats, marqué par Miles Mueller dans un filet désert à 17:40 de la troisième période de ce match remporté 4-0 par les visiteurs.

Les Wildcats ont brisé la glace à 12:54 de la première période quand la rondelle propulsée par Connor Trenholm est passée entre les jambières de Miller, qui était convaincu d’avoir effectué l’arrêt.

Deux autres buts de Vincent Collard en première et en troisième et c’était dans la poche pour les Wildcats, qui sont toujours au troisième rang de l’Association Est. Les Remparts n’ont pas réussi à marquer en 27 tirs dirigés vers Warren.

Lacroix satisfait

Le pilote des Wildcats, Daniel Lacroix, n’avait que de bons mots pour les siens après le match. «J’ai aimé l’énergie qu’on a dégagée, Keegan a fait de gros arrêts et les gars se sont sacrifiés. On a une jeune équipe et, il y a quelques semaines, dans une situation semblable, on ne s’était pas aussi bien défendus. On en a tiré une leçon», a-t-il déclaré.

Lacroix a ajouté que ses quatre joueurs de la région de Québec, Thomas Auger, Alex Mercier, Natan Grenier et Olivier Boutin, en avaient aussi donné un peu plus pour ce match disputé devant leurs familles et leurs amis. «On le voit quand des joueurs des Maritimes qui évoluent pour des équipes du Québec viennent jouer chez nous et on s’attendait à ça de leur part ce soir.»

«Moncton ont une bonne équipe et on savait qu’il fallait bien défendre ce soir. On n’a pas été mauvais, on n’a juste pas réussi à capitaliser», a pour sa part déclaré le capitaine des Remparts, Kassim Gaudet, après la partie.

L’entraîneur des Remparts Éric Veilleux abondait dans le même sens. «On a eu des chances de marquer mais on n’a pas capitalisé, contrairement à eux. Honnêtement, ce n’est pas un match de 4-0 ou de 3-0 car ils ont été chanceux sur quelques buts», a-t-il déclaré, rappelant que la marque était toujours de 1-0 avant que les Wildcats ne marquent en avantage numérique à la toute fin de la deuxième période.

Tomov expulsé

Le nouveau venu des Remparts, le Bulgare Nino Tomov, venait alors d’écoper d’une punition majeure et d’une extrême inconduite de partie pour obstruction, une décision difficile à comprendre et que l’entraîneur ne semble pas du tout avoir appréciée.

«Je suis très satisfait de ce que j’ai vu aujourd’hui jusqu’aux cinq minutes de pénalité. On a eu beaucoup de lancers bloqués face au meilleur jeu de puissance de la ligue. C’est sûr que ce cinq minutes fait mal, ça a cassé le momentum un peu, mais chapeau à nos joueurs. On aurait pu baisser les bras, mais on ne l’a pas fait. Si on continue à jouer comme ça, on va gagner des matchs», a-t-il résumé.

Miller, qui a bloqué 33 tirs, était satisfait de sa performance malgré la défaite et a nié ressentir de la fatigue même s’il a officié dans 24 des 28 matchs des siens jusqu’à maintenant cette année.

«Je ne ressens pas du tout de fatigue. Tout athlète a des hauts et des bas et là, je suis en train de reprendre mes aises. L’équipe a fait de bonnes choses, les gars ont bloqué beaucoup de lancers devant moi et c’est un pas dans la bonne direction», a conclu l’espoir des Canadiens de Montréal.