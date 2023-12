Le capitaine garde le meilleur pour la fin

Déjà généreux avec sa promotion à 28%, le capitaine a offert un beau cadeau aux partisans de l’équipe en permettant aux siens de l’emporter 3-2 contre le Titan d’Acadie-Bathurst.

Cette victoire permettait aux Remparts de faire amende honorable après leur défaite de 10-3 encaissée contre les Voltigeurs de Drummondville, dimanche.

«Ça fait du bien, on ne voulait pas attendre une couple de défaites avant de se reprendre. On a joué plus simplement [que dimanche]. En fait, on n’était juste pas là, à Drummondville», disait Gaudet, auteur de deux des trois buts des siens.

Kassim Gaudet, le marqueur du but gagnant des Remparts. (Erick Labbé/Le Soleil)

Amende honorable

Les Remparts ont fait d’une pierre deux coups, mercredi. Non seulement ont-ils racheté leur contre-performance du week-end, mais ils se sont rapprochés d’un rival qui les devance de peu au classement de la LHJMQ.

«C’est sûr qu’on voulait battre une équipe comme Bathurst, qui est proche de nous au classement», ajoutait le capitaine, qui rendait hommage à son coéquipier Charles Savoie pour la belle passe servie en avantage numérique en prolongation.

Un effort d’équipe

Les Remparts avaient perdu une mince avance de 2-1 en milieu de troisième, mais ils n’ont pas lancé la serviette pour autant. Le gardien Quentin Miller a connu une bonne soirée, repoussant 37 des 39 lancers dirigés vers lui. Il n’a cédé que devant Robert Orr et Dylan Andrews.

«Je suis très heureux et très fier de la manière dont les joueurs se sont comportés pendant 60 minutes, résumait Veilleux, satisfait de la sortie de sa troupe. On a parlé du match de dimanche pendant 30 secondes à la pratique, mardi, et 10 secondes dans la réunion à cinq contre cinq.»

«Je n’avais pas montré aucune séquence vidéo, et même moi, j’avais arrêté de regarde à mi-chemin.» — Éric Veilleux sur le match de dimanche

Éric Veilleux, l'entraîneur-chef des Remparts. (Erick Labbé/Le Soleil)

Il se réjouissait du premier but de la saison de Dalan Gubrissa, qui effectue du bon travail en désavantage numérique depuis le début de la saison. Le principal intéressé n’oubliera pas cette soirée de sitôt.

«Ça fait du bien. Le premier but dans le junior, tu t’en souviens tout le temps, et en plus, c’est arrivé à Québec devant ma famille», notait le jeune homme de Québec.

Dwyer s’attendait à mieux

À leur premier match d’une tournée au Québec, le Titan aurait aimé amasser un point de plus au classement que celui obtenu avec cette défaite en prolongation.

Gordie Dwyer, l'entraîneur-chef du Titan. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

«On n’était pas à notre meilleur, on manquait de concentration. Pour ce premier match, je m’attendais à un peu mieux de notre part, bien que je donne du crédit aux Remparts, qui sont sortis en force même s’ils ont fait beaucoup de changements dernièrement», notait le premier capitaine de la seconde génération des Remparts.

Un bon début pour Tomov

Le défenseur bulgare Nino Tomov disputait son premier match avec les Remparts. Il a obtenu une passe sur le but vainqueur en prolongation.

«J’ai aimé ce qu’il a apporté en zone offensive, c’est pour ça que je l’ai utilisé en avantage numérique [en fin de match]. Offensivement et défensivement, il a été solide. Je l’ai aimé», admettait Veilleux, en nous traitant de cachotier en début de point de presse.

L’entraîneur-chef d’expérience faisait référence à la couverture de mon tout dernier match pour Le Soleil, tel qu’on vous l’avait annoncé, en fin de semaine.

Les Remparts l’ont souligné avec classe, mais pour en savoir plus à ce sujet, je passe la rondelle à Mikaël Lalancette.

De mon côté, c’est le point final.

Cette victoire des Remparts sur le Titan était presque secondaire pour les représentants des médias présents sur la galerie de presse du Centre Vidéotron.

L’hommage organisé par les Diables rouges pour souligner les 39 ans de carrière — presque 40! — de notre collègue du Soleil, Carl Tardif, a offert plusieurs moments touchants tout au long de la soirée.

Carl Tardif a été honoré à sa dernière soirée d'affectation sur le match entre les Remparts et le Titan. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Tout a commencé avec une présentation officielle, suivie de la remise d’un chandail des Diables rouges #40 et de l’hymne national canadien, cérémonie durant laquelle les Alouettes de Montréal étaient aussi célébrés pour leur conquête de la Coupe Grey.

La directrice générale adjointe et des services à l’équipe et des relations médias des Remparts, Nicole Bouchard, a remis un chandail officiel de l'équipe au collègue, Carl Tardif. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Curieux hasard, l’hymne était chanté par un groupe de l’École Notre-Dame-des-Neiges du quartier Neufchâtel, l’ancienne école primaire de celui qui a dirigé les pages sportives du plus vieux quotidien de la capitale entre 2015 et 2023.

Le brillant parcours professionnel de notre collègue et ami a été souligné avec brio, mercredi soir, et plus d’une vingtaine de proches de Carl étaient réunis pour vivre ce moment spécial avec lui.

Le collègue Carl Tardif lors de la mise au jeu protocolaire. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Du nombre, sa femme Nathalie, ses filles Mireille et Catherine, l’un de ses deux petits-fils et plusieurs bons amis. Tout ce beau monde a immortalisé le moment avec la vedette de la soirée, qui fidèle à son habitude, acceptait tous les éloges une extrême humilité.

Le clou de cette soirée bien réussie, une victoire des Remparts sur le Titan, dirigé par l’entraîneur-chef Gordie Dwyer, le premier capitaine de l’histoire de la deuxième génération des Rouges. Ce dernier a servi une chaleureuse accolade au valeureux représentant du Soleil après la rencontre, durant laquelle Bathurst a dirigé… 39 lancers!

Chapeau, Carl, et une belle retraite avec les tiens! Mikaël Lalancette