Huchette et Komarov font bonne impression à Drummondville

Dès qu’il a mis le pied dans ses nouveaux quartiers, Huchette a su montrer la personnalité attachante et l’entregent qu’on lui connaît, alors que Komarov, plus effacé, conservait sa réserve habituelle.

L’attitude complémentaire des deux ex-Diables rouges a fait bonne impression aux yeux de l’entraîneur-chef Sylvain Favreau. «Le fait de s’amener avec un coéquipier, ça va aider la transition», prédisait le pilote à propos du défenseur russe de 19 ans.

Beaucoup d’émotions

Les deux petits nouveaux ont vécu un véritable tourbillon d’émotions dans les 48 dernières heures. Mikael Huchette ne s’en cache pas, renoncer à sa vie de joueur des Remparts, dont les débuts remontaient à 2020, a été éprouvant. Pas étonnant, donc, qu’il qualifie cette aventure à Québec de «plus beau cadeau» de sa vie!

«Je ne le cacherai pas, ç'a été difficile de mettre fin à mon cycle avec les Remparts, mais ça va être bon pour moi de me joindre à une équipe mature et d’avoir la chance d’aller chercher une autre coupe, philosophait-il. Ç'a été rempli d’émotions de vivre mon dernier match avec ma famille, de faire mes bagages, de quitter ma famille de pension…»

La page est tournée pour les deux anciens Remparts, maintenant des membres des Voltigeurs de Drummondville. (Ghyslain Bergeron, Voltigeurs de Drummondville)

Reconnaissant à vie!

Le mot qui exprimait le mieux ce que le natif de Saint-Hyacinthe a vécu dans la capitale est le terme «reconnaissance», qu’il a répété plusieurs fois lors d’un échange avec Le Soleil.

«Je suis tellement reconnaissant d’avoir pu passer les quatre dernières années à Québec», insistait Huchette.

«Tous les gens, des entraîneurs aux préposés, en passant par le médecin et Nicole [Bouchard] ont été tellement importants pour moi. Je vais leur être reconnaissant à vie.» — Mikael Huchette

Une autre coupe dans la mire

Le vétéran de 20 ans ressort enchanté de sa première journée passée chez les Voltigeurs, qu’il allait voir jouer plus jeune avec son père, dont la résidence est située à une vingtaine de minutes de l’aréna. Visite des installations, rencontres avec le personnel et les joueurs du club, tout a roulé comme sur des roulettes pour Huchette et Komarov.

«Je suis content, super excité d’aller chercher une autre coupe, a résumé Huchette. Ça semble vraiment être un bon groupe de joueurs ici. De pouvoir être chez moi, en plus, c’est fantastique. Il n’y a que du bon qui sens vient!»

Toujours vêtus de rouge, de blanc et de noir... (Ghyslain Bergeron, Voltigeurs de Drummondville)

Favreau est bien content!

S’il y a quelqu’un à Drummondville qui sait bien de quel bois se chauffent les deux joueurs acquis par voie de transactions par les Voltigeurs, dimanche soir, c’est bien leur entraîneur-chef, Sylvain Favreau. Ce dernier a croisé le fer avec eux en finale de la LHJMQ le printemps dernier, dans le rôle de pilote des Mooseheads de Halifax.

Vantant le charisme de Huchette, l’entraîneur s’est attardé au moins volubile des deux, Vsevolod Komarov, qui a fait figure de géant à la ligne bleue des champions du trophée Gilles-Courteau.

Sylvain Favreau, l'an dernier, avec les Mooseheads. (Erick Labbé/Le Soleil)

«Je l’ai eu dans la face, en finale, donc de l’avoir de mon côté, c’est sûr que ça me fait plaisir, souriait Favreau en parlant de l’espoir des Sabres de Buffalo. C’est un cheval, c’est un gars qui a toujours la rondelle sur sa palette. Il s’est beaucoup amélioré à défendre au fil des ans.»

«En séries, même quand on pensait qu’il ne jouerait pas, après une blessure, il insistait pour jouer et il était le meilleur joueur sur la glace.» — Sylvain Favreau, l'entraîneur-chef des Voltigeurs sur Komarov

Un bon investissement

Pour obtenir ses services, Drummondville a dû sacrifier le défenseur Nino Tomov, le jeune espoir de Québec Maverick Rousseau-Hamel, des choix de premier tour 2024 (celui des Islanders de Charlottetown) et de 2e tour 2025. Huchette a rapporté des sélections de 2e tour 2024 et 3e tour 2025.

Les prix ont été estimés élevés par certains, comme une aubaine pour d’autres, mais le directeur général Yanick Lemay se frotte les mains, convaincu d’avoir réalisé une bonne affaire.

«On veut les meilleurs joueurs possibles, mais on essaie toujours de trouver les bons joueurs selon notre identité. Ils s’inscrivent dans ce qu’on veut faire et on l’a vu tout de suite lors de la pratique et de la conférence de presse. Les deux continuent de s’améliorer constamment!

Le directeur général des Voltigeurs avec ses nouvelles prises, Mikael Huchette et Vsevolod Komarov. (Ghyslain Bergeron, Voltigeurs de Drummondville)

Rousseau-Hamel, un bon espoir

La métaphore qui rappelle qu’on ne peut faire d’omelette sans casser d’œufs s’applique très bien à la concession du choix de premier tour de Charlottetown en 2024, mais surtout à Maverick Rousseau-Hamel, un choix de 9e ronde des Voltigeurs en 2022, dont l’éclosion offensive impressionne cette année avec le Blizzard du Séminaire Saint-François.

«En le retournant M18 AAA, c’était pour lui permettre d’éclore un peu offensivement et c’est ça qu’il a fait cette année, a résumé le DG des Voltigeurs. C’est un peu à contre-cœur de le laisser partir, mais quand tu vas chercher des joueurs de cette trempe-là [de Huchette et Komarov], il faut que tu t’attendes à en laisser aller. C’est gagnant-gagnant pour les deux équipes.»

Tomov, «stable et efficace»

De Nino Tomov, un bulgare de deuxième année dans le circuit Cecchini, l’entraîneur-chef Sylvain Favreau vantait la polyvalence, la vision du jeu et le lancer.

Nino Tomov et Israël Mianscum dans une course pour la rondelle. (Maxime Picard/La Tribune)

«Il est capable de jouer sur toutes les facettes, mais quand tu as des gars comme [Maveric] Lamoureux, [Mikael] Diotte et les autres sous la main, ça devient plus difficile de l’insérer dans les vagues de l’avantage numérique. Il agit en pro, il travaille très fort et c’est un très bon coéquipier. Ça va être un joueur stable et efficace pour Québec.»

Les retrouvailles de tout ce beau monde auront lieu le 3 janvier prochain, à Drummondville.