Rossés par les Voltigeurs, les Remparts leur cèdent Komarov et Huchette

Commençons avec les deux transactions des Diables rouges. En troquant Komarov au club du Centre-du-Québec, le directeur général Simon Gagné a pu obtenir le défenseur bulgare de 19 ans, Nino Tomov, le jeune attaquant Mavrick Rousseau-Hamel, ainsi que des choix de 1er tour 2024 (Charlottetown) et de 2e tour 2025 de la part de Drummondville.

Rousseau-Hamel, un choix de 9e tour des Voltigeurs en 2023, est jeune homme originaire de Québec. L’attaquant de 17 ans défend en ce moment les couleurs du Blizzard du Séminaire Saint-François dans le M18 AAA.

Dans le cas de l’attaquant de 20 ans, Mikael Huchette, Québec met la main sur des sélections de 2e tour 2024 (Québec) et de 3e tour 2025 en l’expédiant aux Voltigeurs. Les laissant partir à contre-cœur, Simon Gagné s’en remettait au plan de reconstruction en cours.

«On n’avait pas le choix, c’était deux gros morceaux convoités par les équipes qui veulent gagner comme on l’a fait l’année passée, a expliqué le DG. C’était le plan de rebâtir avec des jeunes joueurs et des choix de repêchage. C’est plate à faire, mais les deux comprenaient. Ce que je leur ai dit, c’est qu’ils vont être des Remparts jusqu’à la fin de leurs jours.»

Beaucoup d’émotions

Les dernières heures ont été remplies d’émotions et Gagné lui-même a eu le «motton» d’annoncer à Huchette et Komarov la fin de leur aventure dans la capitale. «Mikael était au courant depuis un petit bout de temps, mais Komarov ne l’a su qu’après le match de samedi, le lendemain que ce soit sorti dans les médias, a détaillé Gagné. Quand les gars sont partis ce matin [dimanche] pour Drummondville, c’était émouvant.»

Si la valeur de Komarov est bien moins élevée que ce que risque de rapporter Tristan Luneau aux Olympiques de Gatineau dans les prochaines semaines, Simon Gagné se consolait du choix de premier tour des Islanders obtenu en retour du natif de la Russie. Dès le début de la saison, Drummondville a été l’une des premières équipes à manifester de l’intérêt et le choix de Charlottetown était disponible.

«Je ne leur souhaite pas de malheur [aux Islanders], mais ça pourrait être un choix dans le boulier [pour le premier choix au total]. Ç'a pesé dans la balance, ça c’est sûr et la cuvée 2025 est très intéressante. D’obtenir un joueur de la région de Québec, un franc-marqueur comme Rousseau-Hamel, on est bien content. Tomov ne remplacera pas Komarov, mais il va apporter de la stabilité à la défense, ça va nous permettre d’aider de bien finir l’année.»

Simon Gagné entend «prendre son temps» lors de la prochaine de transactions, qui prendra son envol le 17 décembre.

Une dégelée

Le pilote des Diables Rouges Éric Veilleux préférait ne «rien» retenir de la contre-performance de ses ouailles, dimanche après-midi, sur la glace du Centre Marcel-Dionne.

«C’est comme si on avait pas joué, se désolait Veilleux après la rencontre. Les choses n’ont pas roulé comme on voulait au début et on a lâché. Quand on compétitionne et qu’on travaille, ça nous donne une chance [de gagner], mais quand on ne le fait pas, on en n’a pas.»

Pas une excuse

Le pas-si-vieux renard des Remparts refusait de se servir des deux absences ci-dessus nommées, dont son leader à la ligne bleue, comme d’une excuse.

«Je dirige les joueurs que je peux mettre sur la glace, un point c’est tout, a-t-il réagi lorsque questionné sur l’impact de l’absence de Komarov et Huchette contre Drummondville.

«On va remettre ça droit à avec ceux qui sont disponibles et ceux qui veulent jouer de la bonne façon.» — Éric Veilleux

Trop d’émotions?

Puisant dans son vaste bagage d’expériences passées comme entraîneur, Éric Veilleux attribuait cette très mauvaise partie dans le système aux émotions fortes vécues la veille. Son jeune club avait vaincu les Islanders de Charlottetown 6 à 5 après avoir tiré de l’arrière 5 à 2.

Le conte de fées de la veille a vite tourné au cauchemar au pays des Voltigeurs. L’équipe locale a frappé à la vitesse de l’éclair, en début de rencontre, grâce aux tirs de Lukas Landry (6e) et d’Ethan Gauthier (11e) et après 12 minutes, Drummondville était déjà aux commandes 3 à 0. Les hommes de Sylvain Favreau ont assommé leurs rivaux avec six buts au second tiers, dont un tour du chapeau d’Ethan Gauthier, qui a terminé la rencontre avec trois buts et deux aides.

Miller et Denault abandonnés

Éric Veilleux, qui n’a eu d’autres choix que de retirer son homme masqué pour un troisième match de suite, déplorait que ses gardiens aient été laissés à eux-mêmes.

Louis-Antoine Denault (4 buts sur 20 tirs) et Quentin Miller (6 buts sur 23 tirs) ont paru sans défense contre plusieurs lancers ennemis. «On les a laissés tomber les deux, c’est aussi simple que ça», s’est contenté de dire Veilleux, qui entendait se servir de cette déconfiture comme d’une «leçon».

Ils se relèveront

L’entraîneur de 51 ans n’aura pas beaucoup de temps pour beurrer son tableau de craie et faire de l’enseignement cette semaine, puisque ses Remparts affronteront le Titan d’Acadie-Bathurst à Québec, mercredi soir, et recevront la visite des Wildcats de Moncton, vendredi. Les Rouges complèteront leur marathon à Rimouski, samedi après-midi (16h).

Veilleux promettait tout de même procéder aux correctifs nécessaires après la journée de congé de lundi. Il semble posséder un remède infaillible contre le manque d’effort. «On va s’occuper de ça mardi et on va sortir de la bonne façon mercredi, a-t-il promis. Que la partie se soit terminée 2 à 1 ou 10 à 1, ça ne change rien au classement…»

Un optimiste ce Veilleux!

NOTES : Les buts des Remparts ont été marqués par le nouvel assistant-capitaine Daniel Agostino (5e), Pier-Étienne Cloutier (7e) et Antoine Dorion (7e)… Le défenseur Mathieu Wener en était à son premier match en trois mois du côté des Remparts, sa dernière rencontre régulière remontant au 21 mai dernier en finale contre les Mooseheads. «Ce n’était pas évident pour lui, il a fait de belles choses considérant qu’il n’avait pas joué depuis très longtemps», d’analyser son entraîneur…