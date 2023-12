Une victoire et de la nostalgie pour les Remparts

Ce n’est pas un secret pour personne, le transfert de l’espoir des Sabres de Buffalo vers l’équipe du Centre-du-Québec est imminent.

Selon des informations recueillies par Le Soleil, les deux équipes tentaient de trouver un terrain d’entente afin de rendre officielle la transaction dans les prochaines heures. Comme Komarov est un joueur Européen, il peut être échangé dès maintenant dans la LHJMQ.

Pour ajouter au coup du destin, ce même Komarov a marqué le but qui a rallumé les Remparts, alors qu’ils tiraient de l’arrière 5 à 2 en milieu de troisième période. La remontée fut complétée par Mikael Huchette avec 51 secondes à jouer et Québec l’a emporté 6 à 5.

Huchette, dont le passage à Drummondville a lui aussi été rendu public dans les dernières semaines, refusait de lier toutes les transactions à venir à la photo d’équipe prise après la victoire contre les Islanders, samedi après-midi.

Komarov a célébré son but avec joie du côté des Remparts. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Juste un souvenir

La fin de match hollywoodienne était peut-être «digne d’un film», mais le «beau moment pour tout le monde» vécu pendant et après la partie n’avait pas de signification particulière, affirmait le vétéran de 20 ans, qui peut lui aussi être échangé avant le début de la période de transactions en raison de son statut de joueur de dernière année.

«Ça va être une belle photo, on va s’en rappeler de cette game-là, c’était une belle remontée!» souriait Huchette, qui affrontera les Voltigeurs, dimanche, à Drummondville.

Les Remparts prennent une photo d’équipe après la victoire. Bien l’impression que Komarov partira pour Drummondville avant l’ouverture de la période de transactions #LHJMQ. pic.twitter.com/W33CuNC5c4 — Mikaël Lalancette (@MikLalancette) December 2, 2023

Son pilote, Éric Veilleux, refusait lui aussi d’accorder de l’importance aux quelques secondes qu’a duré le moment de fraternisation. «Je l’ai su par après, je me demandais pourquoi ça avait pris autant de temps [avant que les joueurs rentrent au vestiaire]», a-t-il dit.

«Qu’ils prennent des photos, qu’ils n’en prennent pas, qui les pose, qui ne les pose pas, je n’ai rien à voir avec ça.» — Éric Veilleux

Une décision payante

Même prudence pour l’autre héros de la victoire, l’attaquant Zachary Marquis-Laflamme. Ce dernier a inscrit son premier truc du chapeau de la saison dans la LHJMQ. «C’était juste une grosse victoire d’équipe et on était content», a résumé le numéro 94.

«Le but, c’était d’'immortaliser le moment.» — Zachary Marquis-Laflamme

Tout en saluant les qualités de Vsevolod Komarov, Marquis-Laflamme attribuait aussi au match écourté de Quentin Miller, retiré après avoir accordé quatre buts sur 20 lancers, une part d’importance dans la victoire.

«Quand on a vu Miller se faire sortir, tout le monde a élevé son jeu d’un cran, a-t-il noté. On s’est dit que c’était le temps de faire les petits détails, qu’il fallait mettre la rondelle dans le fond et de ne pas faire dans la dentelle. À partir de là, ç'a bien été.»

On s’en doutait bien, mais Veilleux a cru bon de souligner qu’il n’avait pas sorti le crochet de gaieté de cœur. «Je l’ai fait pour changer le momentum un peu, s’est justifié le pilote. Ce n’est jamais le fun de voir un de tes chums se faire tasser, mais ce n’était pas fait méchamment, je l’ai fait pour l’équipe.»

Quentin Miller a cédé quatre fois sur 20 lancers, samedi après-midi. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Deux gros points

Les deux points empochés samedi pourraient bien valoir leur pesant d’or dans la chaude lutte à prévoir pour une place en séries, en fin de saison et les Diables rouges en sont bien conscients.

«On est pas mal tous dans le même peloton et on n’en avait pas parlé [avant la partie], mais je ne pense pas qu’on avait besoin de le faire, a réfléchi Veilleux.

«Les joueurs étaient au courant de l’importance de ce match-là. On a montré énormément de caractère, je suis très fier des joueurs.» — Éric Veilleux

Tout un jeu de Vsevolod Komarov qui ramène les siens à deux buts des Islanders avec un tourniquet. Un de ses beaux buts à Québec! #lesoleil pic.twitter.com/JY2OAMa55P — Mikaël Lalancette (@MikLalancette) December 2, 2023

Hulton compréhensif

Du côté visiteur, l’entraîneur Jim Hulton était évidemment déçu, mais il préférait se montrer compréhensif envers ses ouailles, qui ont échappé la victoire dans des circonstances difficiles. L’équipe de l’île-du-Prince-Édouard en était à un troisième match en trois jours, après des arrêts à Sherbrooke (défaite de 4 à 1 jeudi) et Shawinigan (victoire de 4 à 2 vendredi).

Jim Hulton des Islanders de Charlottetown. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

«On a manqué d’essence alors que de leur côté, ils étaient frais et dispo, c’est une des raisons, a expliqué Hulton à propos des Remparts. On a une jeune équipe et on est en train d’apprendre comment gagner. Quand tu as un club formé de plusieurs vétérans, tu es capable de faire changer le momentum de côté quand tu le perds. C’est une dure défaite, mais on continue de bâtir avec nos jeunes.»

L’autre but des Remparts a été marqué par Charles Savoie (3e). La rencontre à Drummondville est prévue à 16 heures, dimanche.