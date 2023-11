Un autre Chouinard parmi les immortels des Remparts

Ainsi, une deuxième bannière avec le numéro 7 sera hissée dans les hauteurs du Centre Vidéotron, le 9 mars, afin de souligner les exploits de celui qui reste, à ce jour, le meilleur marqueur de l’histoire de la seconde génération des Remparts.

Une première, au nom de Guy Chouinard, y est déjà installée depuis quelques années et qui reconnaît le passage de son père dans l’uniforme des Remparts en or des années 1970 et ses cinq saisons à titre d’entraîneur-chef lors de la renaissance de l’équipe.

«On l’a dit souvent à l’époque, les Remparts voulaient dire quelque chose pour moi, j’ai grandi en entendant parler d’eux. Mon grand-père a été actionnaire [au début des années 1970], mon père et mes oncles ont joué pour l’équipe. J’ai porté l’uniforme avec beaucoup de fierté et énormément de plaisir.» — Éric Chouinard, à la fois ému et touché par la marque de reconnaissance des Remparts à son endroit.

Il y aura une deuxième bannière avec le numéro dans les hauteurs du Centre Vidéotron. (Yan Doublet/Le Soleil)

Meilleur compteur de la deuxième génération

Les Remparts en ont fait l’annonce, mardi matin, pendant la séance d’entraînement de l’équipe. Disons que le sujet du reportage du jour venait de changer.

Après tout, Éric Chouinard a marqué les esprits lors de ses trois saisons avec les Remparts. Il occupe le premier rang des marqueurs de la deuxième génération avec 296 points en 180 matchs, dont 148 buts. Il compte aussi deux saisons de 50 buts et plus avec les Diables rouges.

Dès la sortie de la nouvelle, son téléphone cellulaire n’a pas cessé de sonner. Le premier match qu’il a reçu fut celui de son premier capitaine, Gordie Dwyer. «Bien mérité», lui a-t-il écrit.

«J’ai réalisé mon rêve de jouer dans la Ligue nationale, je me suis promené un peu partout à travers le monde et j’ai eu une aventure formidable dans le hockey. Mais je dois dire que mes années avec les Remparts et dans le hockey junior ont été exceptionnelles. Je n’ai jamais vécu une ambiance et une camaraderie comme il y avait à cette époque.»

Éric Chouinard occupe toujours le premier rang des compteurs de l'histoire de la deuxième génération des Remparts. (Photo Archives Ville de Québec, Fonds Le Soleil, Steve Deschênes. Droits réservés Ville de Québec.)

Un petit piège pour l’annonce

Chouinard a appris la nouvelle du retrait de son chandail la semaine dernière, avant une tournée dans les provinces maritimes en qualité vice-président à la sécurité des joueurs de la LHJMQ ou de préfet de discipline, pour reprendre l’ancienne appellation. Il est responsable des opérations hockey avec le Blizzard du Séminaire Saint-François, dans la Ligue de développement M18 AAA du Québec.

«Les Remparts et la LHJMQ m’ont un peu piégé. Mon collègue Pierre Leduc m’avait demandé d’aller régler un problème au Centre Vidéotron. Dans le bureau, Simon [Gagné] m’a dit qu’il y avait quelque qui ne fonctionnait pas depuis le début de la saison. Je regarde dans les hauteurs du Centre Vidéotron et il manque quelque chose», racontait l’ancien choix de première ronde du Canadien de Montréal en 1998 à propos de la façon qu’on lui a présenté l’hommage qu’il recevrait.

Le directeur général Simon Gagné a annoncé la nouvelle du retrait du chandail à son bon ami Éric Chouinard. (Martin Laurier)

Il faut savoir que Simon Gagné et lui sont des amis depuis l’enfance. Ils ont joué au hockey mineur ensemble, dès le niveau atome, participé à des tournois de hockey AAA et remporté la Coupe Air Canada avec les Gouverneurs de Sainte-Foy.

Mieux encore, ils ont été des coéquipiers de la première heure avec les Remparts, inscrit tous les deux leur 50e but de la saison lors d’un même match et été des premiers choix de la LNH lors du même repêchage.

«On était des petits bonhommes qui jouaient ensemble et que ce soit lui qui m’annonce la bonne nouvelle, c’est très symbolique et très apprécié.»

Dirigé par son père

Chouinard a vécu plusieurs beaux moments dans l’uniforme des Remparts, il pensait aux séries contre Rimouski, à la première saison au PEPS, au déménagement au Colisée Pepsi.

«Ç'avait pris une tournure spéciale alors qu’on remplissait le Colisée et on aurait dit que la fièvre du hockey junior avait repris à Québec», ajoutait-il en remerciant tous ceux qui l’ont aidé dans sa carrière.

Bien sûr, son père est un incontournable. Véritable icône de la première génération des Remparts, Guy Chouinard l’a aussi dirigé avec une main de maître dès la saison 1997-1998.

«Mon père disait toujours, si j’ai dirigé plusieurs adolescents pendant plusieurs années, pourquoi pas le faire pour mon propre garçon. Je pense qu’il a fait les choses de la bonne façon, il était très dur avec moi et ça envoyait le message à mes coéquipiers qu’il n’y avait pas de passe-droit. Les choses se sont bien déroulées, on a eu beaucoup de plaisir.»

Les Remparts continuent de marquer la vie de la famille Chouinard. On aperçoit Éric en compagnie de ses parents lors du dévoilement de l'annonce du retrait de son numéro 7. (Martin Laurier)

Le futur immortel de l’équipe a endossé le chandail des Remparts et porté le nom des Chouinard avec fierté.

«J’ai poursuivi la tradition familiale, mais ce n’était pas une pression», ajoutait-il avec un trémolo dans la voix à l’idée de voir son numéro 7 devenir légendaire comme celui que portait le paternel.

«C’est spécial», avouait-il avec une émotion palpable.