Un plan de match qui n’a pas été respecté

Il s’agissait d’une deuxième défaite de suite pour la troupe d’Éric Veilleux, qui pointait en direction de la difficulté des siens à respecter la consigne pour expliquer ce résultat.

Le défi du jour n’était pas une mince tâche pour les Remparts, qui affrontaient un club bataillant pour le premier rang de l’association de l’ouest. Ils se mesuraient aussi à Nathan Darveau, l’un des meilleurs gardiens de la LHJMQ.

«Le plan était simple, il fallait mettre du trafic devant leur gardien. Mais il n’y avait pas personne, et il voyait tout. Et ç'a été comme ça tout le match.» — Éric Veilleux, en expliquant la 15e défait en 25 matchs des Remparts.

«Un gardien qui voit tout dans le junior majeur va faire pas mal plus d’arrêts qu’autre chose», ajoutait celui qui a vu son équipe avoir le dessus 34-30 dans les lancers.

Mais sur le plan des chances de marquer, ce fut à l’avantage de l’adversaire, qui a réussi cinq buts sans réplique à un certain moment pour prendre les devants 5-1.

Le match pouvait se résumer ainsi:

Les Remparts ont ouvert la marque dès la cinquième minute grâce au premier but de la saison du défenseur Simon Maltais.

Les Tigres ont répliqué en première à l’aide de deux buts en l’espace de 65 secondes, le deuxième survenant à la suite d’un rebond chanceux derrière le filet.

Les Tigres ont mis le match hors d’atteinte en deuxième en y allant de trois buts en succession pour faire 5-1 et signifier ainsi la fin de la journée de travail du gardien Quentin Miller, qui a cédé cinq buts sur 21 lancers.

Le gardien Quentin Miller remplacé

«C’est sûr que le but chanceux a changé un peu la donne, mais on a parlé du plan de match après la première et la deuxième, sauf que rien n’a changé. Eux, ils ont capitalisé sur leurs chances. Notre jeu de puissance [0 en 4] doit aussi être plus menaçant que ça, on n’a pas exécuté comme on doit le faire», admettait-il.

À 5-1, Veilleux a remplacé Miller, mais ce n’est pas un blâme à l’endroit du gardien numéro 1 de l’équipe.

«Je l’ai fait pour changer le rythme du match, ce n’était pas un reproche [à Miller]. Des attaques à deux contre un, tu peux en arrêter, mais il y a du monde devant toi qui donne des surnombres. Et contre un bon club de hockey, on ne peut pas faire ça.»

Un premier but pour Simon Maltais

Outre Maltais, Andrew Gweon (3e) a aussi touché la cible pour les Remparts. Justin Gendron, Egor Gorniunov, Justin Larose, Francesco Iasenza, Émerick Bussières et Nikita Prishchepov ont assuré la réplique des Tigres.

Andrew Gweon a marqué l'un des deux buts des Remparts. (Alexandre Garneau/LHJMQ)

En l’emportant, les Tigres ont grimpé au premier rang de l’association de l’Ouest. Les Remparts, eux, ont glissé en dernière place de celle de l’Est, un point derrière Bathurst et Saint John.

Ils auront plusieurs jours pour préparer leur relance puisque leur prochain match n’est prévu que samedi à Québec contre les Islanders de Charlottetown.

«On va continuer à travailler sur les aspects que nous savons à améliorer et à cogner sur les clous qu’il faut. La dernière fois qu’on a eu une semaine comme ça, on s’était replacé et connu un certain succès», ajoutait-il en soulignant que les siens avaient bien rivalisé ces dernières semaines parce qu’ils limitaient les chances de marquer de l’adversaire.

Ce qui n’a pas été le cas, dimanche.