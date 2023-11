Les Remparts se paient les Voltigeurs

L’équipe locale a mis près de 11 minutes avant de lancer une première fois vers le filet de Riley Mercer, mais une fois les moteurs en marche, elle n’a plus jamais été ennuyée par les visiteurs du Centre-du-Québec. Avant le duel, Drummondville détenait pourtant une avance de 14 points sur Québec.

Les Diables rouges ont été inspirés grâce au travail acharné de Xavier Lebel (4e), Antoine Michaud (2e), Daniel Agostino (4e) ainsi que leur gardien de but, Quentin Miller (28 arrêts) dans la victoire contre les Voltigeurs, la 4e meilleure formation du circuit.

« Comme entraîneur, c’est une des parties que j’ai le plus appréciées, s’est emballé le pilote vainqueur, Éric Veilleux. Mises à part les cinq premières minutes, on a joué comme on veut jouer du point de vue structure et identité. »

Quentin Miller a tenu le fort en début de rencontre. (Patrice Laroche/Le Soleil)

Encore Lebel

Pour la quatrième fois à ses quatre dernières rencontres, Xavier Lebel a fait scintiller la lumière des buts, la meilleure séquence offensive du plus jeune joueur de la délégation québécoise en 2023-24.

« Tous les gars ont travaillé fort pour cette victoire-là, a résumé Lebel. On a eu une grosse dernière semaine et avec la game qu’on a jouée à Sherbrooke, dimanche, ça nous a aidés à partir le match du bon pied [mardi]. »

« J’ai retrouvé un peu mon jeu du camp d’entraînement et ça m’a sûrement aidé à monter dans les trios. C’est un peu un soulagement de me remettre à marquer à nouveau. » — Xavier Lebel

Éric Veilleux semblait y aller de prudence avec le déblocage offensif de son numéro 9, un choix de 7e tour des Remparts l’été dernier. « Il joue de la bonne façon. Il l’a fait jusqu’à temps qu’il en marque deux [contre Gatineau]… C’est important que ça continue comme ça. »

Les Remparts et Xavier Lebel ont bourdonné autour du filet des Voltigeurs, mardi soir. (Patrice Laroche/Le Soleil)

Favreau déçu

Dans l’autre vestiaire, le pilote Sylvain Favreau ne se montrait pas trop impressionné par la sortie de ses hommes, qui ont offert six jeux de puissance aux Remparts. Tout avait pourtant si bien commencé pour sa bande, qui dominait 7 à 0 au chapitre des tirs au but en début de rencontre.

« J’ai aimé notre entame de match, je pense simplement qu’on n’a pas été opportunistes, s’est désolé Favreau. C’est dur de gagner des matchs quand tu es aussi souvent dans la boîte de punitions. Il faut leur donner le crédit, ils [les Remparts] ont joué un bon match, ils ont pris avantage des pénalités. Nous, on a payé cash. »

Un rappel à l’ordre

Drummondville connaît certes un bon début de saison, mais les Voltigeurs devront continuer d’enfiler leurs bottes de travail pour monter en grade dans les prochains mois. Cette défaite contre Québec peut servir de rappel à l’ordre...

« On travaille beaucoup sur la constance avec notre groupe et c’est un autre exemple qui prouve qu’on doit continuer de travailler de la bonne façon, de bien compétitionner, de ne pas avoir trop de hauts et de bas… » — Sylvain Favreau, l'entraîneur-chef des Voltigeurs

Dorion rétrogradé

Même si Éric Veilleux a rétrogradé Antoine Dorion sur la quatrième unité, l’entraîneur se montrait conciliant envers son attaquant de première année.

Dorion a peut-être été tenu à l’écart de la feuille de pointage à ses huit dernières sorties, mais la décision de Veilleux ne se voulait ni un « message », ni un « avertissement », ni une «punition».

« Jouer de la bonne façon, c’est bon pour tout le monde, a répété l’entraîneur-chef au sujet de la rétrogradation de son numéro 37. On a fait quelques séances de vidéo avec lui et je ne suis pas inquiet pour la suite. Il a joué un bon match, il a bloqué deux lancers, je l’ai même mis [dans une situation importante] en fin de partie… »

La mémoire de Mario Hudon honorée

Avant la partie, les Remparts ont rendu hommage à l’ex-animateur de radio, Mario Hudon, décédé la veille des suites de la maladie de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

La femme de Mario Hudon, Nancy Bérubé, était présente avec ses enfants Jessica et François et ses petits-fils Nathan et Isaac. La famille du disparu était accompagnée de Nicole Bouchard des Remparts et Claudine Cooke, la directrice générale de SLA Québec. (Patrice Laroche/Le Soleil)

Sa femme Nancy, ses enfants Jessica et François et ses petits-fils Nathan et Isaac ont déposé la rondelle sur la glace lors de la mise au jeu protocolaire du match.

La famille du disparu était accompagnée de Nicole Bouchard des Remparts et Claudine Cooke, la directrice générale de SLA Québec.

Les petits-fils de l'ancien animateur, Nathan et Isaac. (Patrice Laroche/Le Soleil)

L’organisation québécoise a prévu remettre 1 $ par billet vendu à la SLA Québec.

NOTE : De retour au jeu depuis son absence du dernier mois, l’attaquant Mikael Huchette ne s’emballait pas trop avec la mention d’aide récoltée sur le but de Lebel. «Il va falloir que je retrouve ma game souriait-il après la rencontre. Mettons que je n’avais pas bien dormi la nuit passée, mais je suis juste content de rejouer au hockey. Je m’ennuyais!»…