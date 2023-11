Le Phoenix l’emporte 2 à 1, mais perd Frantisek Dej à Québec

Les visiteurs ne comptaient que huit tirs au but après 40 minutes de jeu, après les buts d’Olivier Dubois et Jakub Hujer, mais le brio de Routhier (25 arrêts) a suffi à faire la différence dans la rencontre disputée devant 12 056 spectateurs, la meilleure foule de la saison au Centre Vidéotron.

« On ne méritait pas ce match-là, c’est ça que je pense tout simplement! souriait d’incrédulité l’entraîneur-chef du Phoenix à sa sortie du vestiaire. Dans la première et la deuxième périodes, ce n’était vraiment pas notre équipe, on faisait des revirements, on s’est battu avec la rondelle, notre exécution n’était vraiment pas comme d’habitude. Notre gardien nous a gardés dans le match avec ses arrêts clés et on a trouvé le moyen de gagner, c’est le positif de la soirée! »

Dej commotionné

Sherbrooke a dû faire preuve de «caractère» pour repartir de Québec avec la victoire, une 12e en 20 matchs cette saison. Dans ce match, Bouchard et sa bande ont perdu les services de Frantisek Dej, le résultat d’une vilaine chute en fin de première, et ceux du capitaine Christophe Rondeau, expulsé pour avoir fait basculer un joueur des Remparts, à la fin du deuxième vingt.

Frantisek Dej était sonné après l'impact. (Erick Labbé/Le Soleil)

Escorté sur une civière, le Slovaque du Phoenix a perdu connaissance après que sa tête eut frappé contre la glace en chutant. Dej est tombé lors d’une collision avec le filet, blessure qui a jeté une douche d’eau froide sur les membres des deux équipes pendant les longues minutes qu’a duré son immobilisation.

L’attaquant, qui pouvait bouger tous ses membres, suffirait d’une «bonne commotion» cérébrale, séquence qui a forcé Gilles Bouchard à regrouper ses joueurs avant la reprise du jeu.

« J’ai dit aux gars : “Là, il faut rester dans le moment présent, il faut se concentrer sur ce qu’on a à faire et rester fort ensemble.” Ç'a été le message. »

Frantisek Dej a été escorté sur une civière, vendredi soir. (Erick Labbé/Le Soleil)

Routhier, le mur

Le mot d’ordre a eu l’effet escompté, au goût de Mathys Routhier, un ancien du Blizzard du Séminaire Saint-François et des Dynamiques de Sainte-Foy. « Ç'a été dur, on avait peur pour Frank, mais les entraîneurs nous ont rassurés et nous ont dit qu’il allait bien, a expliqué le gardien. On a été la chercher pour lui, cette victoire. »

Dans le camp local, les Remparts ont raté mille et une occasions de faire mal au Phoenix dans la rencontre. Seul Charles-Olivier Villeneuve (2e) a pu se faire justice puisque un but a été refusé à Daniel Agostino, en début de troisième, en raison de la présence de six joueurs sur la glace.

Les Diables rouges se sont butés à Mathys Routhier, vendredi. (Erick Labbé/Le Soleil)

Manque d’opportunisme

Le pilote Éric Veilleux, qui avait piqué un brin de jasette avec son ancien collègue du Crunch de Syracuse avant la rencontre, a apprécié le jeu à cinq contre cinq de ses hommes, estimant qu’ils auraient mérité un meilleur sort.

« On manquait un peu de dextérité avec la rondelle en avantage numérique, a-t-il analysé. En première, on a réussi d’être un peu trop fendu, c’est comme si on attendait der se retrouver seul avec le gardien pour lancer la rondelle. On a manqué d’opportunisme. Je suis déçu que les gens n’aient pas pu retourner chez eux avec une victoire, mais on va essayer d’aller chercher celle de demain. »

Charles-Olivier Villeneuve a été le seul à célébrer contre Sherbrooke. (Erick Labbé/Le Soleil)

Les Remparts «malchanceux»

Cage béante ratée, poteaux, les Remparts ont saboté leurs propres chances de victoire, déplorait Daniel Agostino. « On a joué une bonne game, on n’a pas donné grand-chose, ç'a été de la malchance en zone offensive », a résumé le vétéran, qui n’arrivait pas à digérer la pénalité pour double-échec qu’il a reçue en fin de rencontre.

« Le gardien a fait des arrêts, oui, mais il faut trouver une manière de la mettre dedans. » — Daniel Agostino

Pour prendre leur revanche samedi (18h) à Sherbrooke, les Diables rouges devront être bien meilleurs sur les unités spéciales, blanchies en quatre occasions, vendredi.

Le vétéran Daniel Agostino devant le filet de Mathys Routhier. (Erick Labbé/Le Soleil)

« C’est clair et net qu’en avantage numérique, on se tire dans le pied un petit peu, a déploré Veilleux. Pour le momentum, c’est dur de ne pas passer proche pendant cinq minutes. Il faut arrêter de se casser la tête avec des jeux. Un moment donné, il faut que tu prennes ce que l’autre équipe te donne. »

Ému pour Savard

S’il n’a pas versé de larmes en renonçant aux deux points, vendredi, Éric Veilleux était touché de voir l’hommage réservé au préposé à l’équipement Stéphane Savard avant la rencontre.

Ce dernier a versé quelques larmes en voyant plusieurs amis, collègues ou anciens joueurs le féliciter par le truchement d’un montage vidéo diffusé sur l’écran géant pour souligner son 1000e match dans la LHJMQ.

Cérémonie spéciale bien méritée pour Stéphane Savard des Remparts. 1000 matchs comme gérant d'équipement dans la #LHJMQ, ce n'est pas rien. Il a versé quelques larmes. #lesoleil pic.twitter.com/tkOeCBjvaW — Mikaël Lalancette (@MikLalancette) November 18, 2023

« Même moi, j’étais ému, a reconnu Veilleux. C’est quelque chose de spécial. Dans le hockey, c’est un travail des plus difficiles, c’est très demandant. C’est une grosse job et d’être là depuis tout ce temps, il fait partie des tops. »

Routhier marqué jusqu’à sa mort

La partie du 17 novembre 2023 restera longtemps gravée dans la tête de Mathys Routhier du Phœnix. Ce dernier n’en était qu’à son deuxième match en trois semaines, mais il était loin d’être rouillé devant sa cage.

Mathys Routhier n'a cédé qu'une seule fois, vendredi, dans sa ville natale. (Erick Labbé/Le Soleil)

« Au début, j’étais un peu stressé de jouer devant ma famille, il y avait beaucoup de monde dans les gradins, mais les gars ont bien joué devant moi, a apprécié Routhier. En désavantage numérique, ils ont bloqué des tirs et ça m’a donné confiance. J’ai bien joué, disons que ça va rester dans ma mémoire jusqu’à ma mort! »