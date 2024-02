Deux choix de 11e ronde brillent face aux Huskies

Les 17 autres équipes de la LHJMQ doivent s’en mordre les doigts d’avoir ignoré Mavrick Lachance lors des dix premières rondes cet été.

La recrue de 17 ans a marqué son 18e et son 19e but de la saison, pour un total de 33 points en 48 matchs.

Les Huskies souhaitaient venger leur défaite de 4 à 3 subie le 21 janvier à Sherbrooke, mais leur ancien joueur Olivier Dubois en a décidé autrement. Dubois avait été échangé cet été contre une sélection de 6e tour. Il a terminé le match avec un but et trois mentions d’aide pour atteindre les 37 points.

«Il faudrait demander à notre directeur général s’il reprendrait son 6e choix, parce que moi je ne le connaissais pas, Olivier Dubois, et je n’étais pas dans l’équipe à ce moment-là, indique le pilote de Rouyn-Noranda, Martin Dagenais. Contre nous, il bouge ses jambes et travaille fort. Certains joueurs le font chez nous, surtout contre les grosses équipes, mais contre les clubs de milieu ou fin de classement, on gagne rarement nos batailles dans le coin de la patinoire et on perd des points importants.»

Si Martin Dagenais ne connaissait pas les détails de cette transaction avec le Phoenix, Olivier Dubois, oui.

«Moi je m’en souviens en tout cas, répond Olivier Dubois. Je suis toujours prêt contre Rouyn, mais je souhaitais surtout voir notre club rebondir après la défaite contre les Foreurs. Se faire repêcher rapidement, c’est bien, mais la LHJMQ, c’est une longue étape. Le rang ne veut rien dire. Regardez Mavrick: il est un excellent buteur, il mérite ses points et ce qui lui arrive.»

«C’était important de revenir fort après une mauvaise performance, note pour sa part l’entraîneur du Phoenix, Gilles Bouchard. Les bonnes équipes savent rebondir et on a réussi chaque fois. Nos joueurs ont les valeurs de l’équipe à coeur. La préparation était bonne. Peut-être parce qu’on affrontait un club de haut de classement. Dubois et Lachance ont été excellents.»

«L’important, ce n’est pas le rang de repêchage dans le hockey. C’est la façon dont on se développe et ce que l’on fait pour devenir meilleur. Pour Dubois, il a une motivation supplémentaire contre les Huskies et pour Lachance, son début de saison a été excellent et il a retrouvé ses repères dernièrement.»

Hugo Primeau a été le premier à faire bouger les cordages en première période en acceptant d’ailleurs un savant relais de Dubois.

La réplique est venue en deuxième période de la part de Emeric Gaudet. C’est à ce moment que Lachance a commencé sa journée de travail avec son premier but de la journée.

Louis-Philippe Fontaine a ramené les deux équipes à la case départ, puis Lachance a profité d’un autre avantage numérique pour marquer son deuxième.

«On aime affronter les équipes de haut de classement, mais on doit être prêts pour tous les matchs, comme contre Val-d’Or, soutient Lachance. Si Olivier est motivé contre son ancien club, moi c’est mon rang de sélection qui m’a motivé cet été. Ça m’a fouetté. J’ai travaillé très fort. J’avais été le dernier de ma gang en Beauce à être repêché et je ne voulais pas être le dernier au camp encore.»

«Je suis content de ce qui m’arrive. Et pourtant, je n’étais pas un buteur dans le hockey mineur, jusqu’à l’âge midget. Mon début de confiance m’a donné confiance et des victoires contre les Huskies comme aujourd’hui, c’est très motivant aussi.»

Le 2e du match de Mavrick Lachance pic.twitter.com/zPRV2h2fSu — Phœnix de Sherbrooke (@PhoenixSherbroo) February 4, 2024

Trois secondes avant la fin du deuxième engagement, Charles-Antoine Beauregard a offert une priorité de deux buts au Phoenix après une autre punition des visiteurs.

En troisième période, c’était au tour d’Israel Mianscum d’être chassé et la Meute en a profité par le biais de Jérémy Langlois.

Mais Olivier Dubois n’avait toujours pas dit son dernier mot, en amassant un quatrième point grâce à son but.

Les Huskies ont tenté un retour dans le match avec le filet de Ty Higgins, mais la formation abitibienne a manqué de temps. Israel Mianscum a conclu la partie avec un but dans un filet désert.

«Il nous manque quelques joueurs dont certains utilisés normalement en désavantage numérique et ceux qui avaient comme mandat de les remplacer n’ont simplement pas fait le travail», ajoute l’entraîneur des Huskies.

Jacob Brochu a réalisé les arrêts importants dimanche. (Jean Roy/La Tribune)

Philippe Bourdages a réalisé 18 arrêts dans la défaite contre 33 pour Jacob Brochu dans la victoire.

Gilles Bouchard s’attend à obtenir des nouvelles plus fraîches concernant l’état de santé de Samuel St-Hilaire.

«Il a rencontré le spécialiste, on verra s’il peut pratiquer à nouveau dès cette semaine.»

Le Phoenix sera de retour au Palais des sports mercredi pour y affronter Ethan Gauthier et les Voltigeurs de Drummondville.