Le Phoenix pioche face aux Foreurs

Le Phoenix a démarré en lion vendredi soir au Palais des sports avec un but de Frantisek Dej dès le départ.

Charles-Antoine Pilotte a nivelé la marque et Israel Mianscum a compté un but de toute beauté, ce qui n’a pas semblé impressionner Connor Macey et Nathan Baril, qui ont ajouté deux autres buts lors de cette première période, dont le dernier à une seconde de la fin. Ce qui a forcé l’entraîneur Gilles Bouchard à retirer Mathys Routhier en envoyant Jacob Brochu dans la mêlée.

Avec un peu de retard... Mais ça vaut la peine de le publier! Quel échange entre Mianscum et Gendron! pic.twitter.com/IbmPIhGQUj — Phœnix de Sherbrooke (@PhoenixSherbroo) February 3, 2024

La deuxième période a été l’affaire du Phoenix: 20 tirs contre seulement deux. Hugo Primeau et Lewis Gendron ont ainsi redonné l’avance aux locaux.

«Plusieurs choses n’ont pas fonctionné ce soir. On n’a pas connu une grosse première période, on a rebondi en deuxième en accordant seulement deux tirs et en troisième, on aurait eu besoin de tout le monde pour gagner ce match. C’était difficile pour plusieurs joueurs. On ne gagnait pas nos mises en jeu, on prenait des punitions et on ne s’attardait pas aux détails. J’avais un mauvais pressentiment pour le début de la troisième en écoutant mes joueurs et on a vu ce qui est arrivé! On était loin d’être sur la coche.»

Israel Mianscum a obtenu trois points dans la défaite, mais sa punition a fait mal à son équipe en troisième période. (Jean Roy/La Tribune)

Cinq buts consécutifs ont été marqués par les Foreurs de Val-d’Or en troisième période, l’oeuvre de Samuel Fiala, Xavier Sarrasin, Alexandre Guy, Nathan Baril et Alix Durocher, dans un but désert. La réplique d’Olivier Dubois a tardé. Les Foreurs ont quitté Sherbrooke avec deux précieux points.

«Ça fait du bien de gagner une partie après une séquence difficile, admet l’entraîneur des Foreurs, Maxime Desruisseaux. Il y a eu des hauts et des bas pour les deux équipes. C’était spécial de voir le momentum changer aussi souvent de bord. J’ai aimé notre match à l’attaque, mais on aurait pu jouer de façon plus serrée en défensive. Le Phoenix mise sur un gros trio. Il fallait le contenir. Depuis un certain temps, notre attaque à cinq fait défaut, mais quand notre avantage numérique fonctionne, on se donne une chance de gagner.»

«On a montré tout ce que ça prenait pour perdre un match de hockey ce soir!» estime Gilles Bouchard.

«Avec l’absence de Samuel St-Hilaire, nos gardiens ont fait tout un travail lors de plusieurs matchs et on se maintient dans le classement. Mais c’était plus difficile pour eux, mais aussi pour plusieurs autres», enchaîne l’entraîneur, qui espère voir sa troupe rebondir dès dimanche face aux Huskies de Rouyn-Noranda, l’une des puissances de la LHJMQ.

William Blackburn a fait face à 43 tirs contre seulement 27 lancers dirigés vers les deux gardiens du Phoenix.

«On savait qu’il fallait sortir en force lors du troisième vingt, note Olivier Dubois. On avait bien joué en deuxième période, la victoire était à nous et on l’a échappée. Le désavantage numérique à cinq contre trois a fait mal. Le deuxième changement de gardien était bizarre à cause du bris d’équipement de Brochu. On menait par la marque de 4 à 3 et on était trop confiants après une deuxième période comme celle-là. Il aurait fallu respecter la base et notre identité.»

«Il y a eu des buts bizarres, mais tout est de notre faute. On ne doit pas blâmer les gardiens. Il y a eu des mauvais bonds, mais si on avait joué à notre façon en fin de partie, on aurait gagné. C’est dommage. On revenait au Palais des sports après un voyage à l’étranger. Les Huskies voudront leur revanche et on devra être à notre meilleur.»