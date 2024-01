Victoire inattendue du Phoenix à Moncton

«On a montré du caractère, constate l’entraîneur Gilles Bouchard. C’est très positif, ce qui est s’est passé aujourd’hui pour nous. Malgré un déficit d’un but, les gars n’ont pas lâché et ils sont allés chercher cette victoire-là à notre troisième match de suite. On aurait pu penser que notre réserve d’énergie était à sec, mais l’absence de nos blessés qui sont revenus finalement aujourd’hui a beaucoup aidé, en plus de l’expulsion de Frantisek Dej, qui n’avait presque pas joué la veille et qui était avec nous aujourd’hui.»

Il n’y a pas que le pointage qui était en faveur du Phoenix, mais aussi les statistiques en général, dont les tirs au but: 32 contre 20. Le Phoenix a même tiré à 13 reprises en 3e période contre seulement trois lancers pour les locaux. Tout ça avec beaucoup de kilométrage et de hockey dans le corps.

Israel Mianscum a été le premier à faire bouger les cordages en première période.

Étienne Morin et Yohan Loshing ont répliqué au deuxième vingt, mais en troisième période, Hugo Primeau a nivelé la marque et Mavrick Lachance a marqué son but signature avec un tir sur réception sans angle.

Quel but de Mavrick Lachance! Top 10 assurément! 🤩🔥 pic.twitter.com/WOPMl5zqui — Phœnix de Sherbrooke (@PhoenixSherbroo) January 28, 2024

«Ça aurait pu être 3-0 pour nous en troisième période, ajoute Gilles Bouchard. Je n’ai pas aimé les 10 premières minutes de la deuxième période, sinon on a joué un excellent match. Ça n’avait pas l’air d’être un trois en trois pour nous. Jacob Brochu aime les défis et a encore bien répondu. Amasser, quatre points sur une possibilité de six dans les Maritimes, ce n’est pas décevant!»

Notons que Samuel St-Hilaire a raté le dernier voyage dans les Maritimes en raison d’une blessure. L’état de santé du gardien numéro 1 devra être évalué lors des prochains jours.