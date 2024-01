Beauregard et Routhier s’occupent des Islanders

Les 28 arrêts de Mathys Routhier ont été déterminants, mais le Phoenix doit aussi remercier son attaquant de 19 ans Charles-Antoine Beauregard, qui transforme tout ce qu’il touche en or depuis son arrivée à Sherbrooke.

Aucun but n’a été marqué en première période, mais lorsque les 20 minutes étaient écoulées, les esprits se sont échauffés en retrouvant dans la mêlée Maxime Côté et Frantisek Dej.

Ce dernier a livré un bon combat à Kyle Powers et avec la blessure de Chad Bellemare, le Phoenix devait se débrouiller avec 10 attaquants pour le restant de la partie, en plus de composer avec l’absence de l’attaquant de 20 ans Andrew Belchamber, de son capitaine Christophe Rondeau et du gardien numéro 1, Samuel St-Hilaire.

Il aura fallu attendre la deuxième période avant de voir l’une des deux équipes s’inscrire à la marque. Grâce à une déviation, Beauregard a donné les devants à son club en deuxième période et en toute fin d’engagement, les Islanders ont répliqué lorsque Will Allen s’est emparé d’une rondelle libre derrière Routhier pour la pousser dans le filet.

Une prolongation a donc été nécessaire et Jean-Félix Lapointe a été brillant en récupérant le disque dans sa zone pour ensuite amorcer une attaque avec une bombe pour Beauregard, qui n’en demandait pas tant en filant seul vers le gardien Carter Bickle. Ce dernier a dû concéder la victoire au Phoenix malgré une performance de 31 arrêts sur 33 lancers reçus.

Le but gagnant en prolongation 👇🏼 pic.twitter.com/2MggPo9Iy0 — Phœnix de Sherbrooke (@PhoenixSherbroo) January 28, 2024

«C’est ce que j’espérais: voir mon équipe répondre de la bonne façon après avoir échappé une avance de deux buts la veille, clame Gilles Bouchard. Les gars ont retrouvé leur identité après l’avoir perdue face au Titan et on est revenus dans notre système de jeu et notre façon de jouer. Je suis aussi content pour Routhier, qui a été solide, lui qui semblait chercher ses repères un peu dernièrement. Lapointe et Beauregard ont également été excellents. Ce n’est pas facile venir jouer ici. Jim Hulton prépare bien son club et les Islanders ont une belle culture d’équipe et sont reconnus pour travailler très fort.»

Le pilote sherbrookois ne s’attend pas à ce que ce soit plus facile dimanche à Moncton face aux Wildcats. Le Phoenix disputera alors un troisième match en autant de jours lors de ce long voyage éreintant.

«Reste à savoir si notre équipe pourra compter sur un peu de renfort. Dej sera là puisque c’était seulement sa première bagarre, il ne sera pas suspendu, mais on verra pour ses coéquipiers dont la présence est encore incertaine pour demain (dimanche)», note l’entraîneur.