Le Phoenix dans les Maritimes sans St-Hilaire

«Samuel ne fait pas partie du voyage. Israel Mianscum est toutefois présent après avoir raté le dernier match à cause d’une blessure qu’il traîne depuis un bout. Un voyage dans les Maritimes, c’est toujours exigeant, mais c’est aussi très bon pour la chimie de l’équipe et comme on compte sur quelques nouveaux joueurs, ils en seront à un premier long voyage avec le club et ça permettra de souder des liens», rappelle l’entraîneur Gilles Bouchard.

Lors du dernier match, le Phoenix avait vaincu à domicile les Huskies de Rouyn-Noranda sans ses deux meilleurs joueurs.

«Les nouveaux vont très bien! Ils sont à l’écoute. Jacob Brochu a joué de bons matchs et nos jeunes comme Olivier Lampron et Chad Bellemare impressionnent aussi. Charles-Antoine Beauregard vient juste d’arriver avec nous aussi à 19 ans et a connu un bon match contre les Huskies. Il faudra pouvoir compter sur eux dans les Maritimes, parce que je prévois bien doser l’utilisation de tout le monde étant donné la charge de travail en peu de jours », ajoute l’entraîneur.

Vendredi, le Titan d’Acadie-Bathurst sera le premier adversaire des Sherbrookois. Le lendemain, le Phoenix se trouvera du côté de Charlottetown afin d’y affronter les Islanders pour finalement conclure le périple dans l’Est avec un arrêt dimanche à Moncton, face aux Wildcats.

« Notre but sera de gagner chacun des matchs, mais avant tout, je veux voir mon équipe progresser parce que même si notre club joue du bon hockey en général, on doit encore améliorer notre structure de jeu, notre positionnement sans la rondelle et notre jeu offensif pour arriver à notre meilleur en séries.»

Le Phoenix expulsé de son nid

À son retour à Sherbrooke, le Phoenix disputera seulement deux de ses onze matchs suivants au Palais des sports avant d’être expulsé de son propre amphithéâtre en raison de la tenue des Jeux du Québec à Sherbrooke, du 1er au 9 mars, et de l’utilisation des lieux durant toute la compétition.

Des spectacles y seront d’ailleurs présentés lors des cérémonies d’ouverture et de fermeture.

Du 25 février au 14 mars, le Phoenix s’absentera donc du Palais des sports. Les entraînements auront lieu au Centre Julien-Ducharme de Fleurimont et les parties seront disputées dans les amphithéâtres adverses.