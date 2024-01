Deux minutes ont suffi au Titan en 3e période

Tout allait pourtant comme sur des roulettes pour le Phoenix lors de son premier match d’une série de trois en autant de soirs dans les Maritimes.

Israel Mianscum utilisait son arme de prédilection pour donner l’avance aux siens en deuxième période, Chad Bellemare doublait cette même avance avec son premier but dans la LHJMQ et le Phoenix n’était qu’à neuf petites minutes de quitter Bathurst avec la victoire par blanchissage.

Il n'y a rien comme le premier but! 🚨 pic.twitter.com/USs9fuioYV — Phœnix de Sherbrooke (@PhoenixSherbroo) January 27, 2024

Jusqu’à ce que Mathieu St-Onge et Colby Huggan combinent leurs efforts pour permettre à Harry Clements et Igor Mburanumwe de niveler la marque.

Blake Pilgrim-Edwards a poussé une rondelle libre derrière Brochu quelques secondes plus tard et Milo Roelens complétait la marque dans les derniers instants alors que le Phoenix avait retiré son gardien au profit d’un sixième attaquant.

«Je suis déçu de notre gestion de rondelle, de la gestion du cadran et de l’implication de certains de nos joueurs, avoue Gilles Bouchard. On avait des spectateurs dans notre équipe ce soir. On a négligé certains détails qui ont causé notre défaite. Les gars se compliquent la vie alors que ça pourrait être très simple. On a fait un mauvais changement qui a nui à notre équipe, on a été indisciplinés en début de troisième période et surtout, je demeure convaincu que le troisième but n’a jamais franchi la ligne des buts. Je devrai revoir la séquence. Bref, ça va très moyen présentement.»

Non, Gilles Bouchard n'était pas heureux de la performance des siens vendredi soir en fin de partie. (Jean Roy/La Tribune)

Avec l’absence de Samuel St-Hilaire, Brochu a connu une belle sortie devant sa cage en effectuant notamment un arrêt spectaculaire en deuxième période. Le gardien a bloqué 27 des 30 tirs reçus alors que le Phoenix a testé Joshua Fleming à 27 reprises.

Notons que Mathis Fortin a dû se défendre après une mêlée causée par une mise en échec par-derrière sur Lewis Gendron. Attaqué par Dylan Andrews, Fortin s’est plutôt bien défendu, mais a toutefois été expulsé comme le souhaite le nouveau règlement dans la LHJMQ, tout comme Andrews.

Samedi à 18 h, le Phoenix se trouvera du côté de Charlottetown, là où les Islanders attendent la formation sherbrookoise, qui terminera son périple dans les Maritimes à Moncton dimanche à 15 h avant d’entamer une séquence de neuf matchs sur 11 à domicile.