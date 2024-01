Le Phoenix surprend les meneurs de sa conférence

Une victoire de 4 à 3 qui gonflera certainement la confiance des Sherbrookois, eux qui devaient se passer de leurs meilleurs éléments avec la blessure de Samuel St-Hilaire et Israel Mianscum.

Chose certaine, le pilote de la Meute était loin d’être satisfait de la performance de sa troupe.

«Sherbrooke a travaillé plus fort que nous, a confié Martin Dagenais, entraîneur des Huskies. J’ai aimé notre troisième période, on a dominé le Phoenix, mais ce n’est pas parce que tu gagnes une période que tu gagnes le match contre une équipe qui est plus faible sur papier. Depuis Noël, on connaît des départs difficiles. On jouait à la façon des Huskies, mais là on connaît une baisse de régime et on ne joue plus de la même façon. On réussit quand même à gagner parfois, mais pas ce soir. J’espère que ça va réveiller les gars. Certains jouent 20 minutes par match et joueront peut-être moins, mais tout le monde doit accepter son rôle d’ici la fin de la saison. Dylan Gill n’est plus là, c’est difficile de perdre son capitaine, mais on doit se présenter quand même et prendre la relève. On aurait dû jouer avec urgence dès le début du match.»

Après avoir été retiré du match la veille à Victoriaville, Jacob Brochu a su rebondir à domicile. (Jean Roy/La Tribune)

Olivier Dubois a été le premier à déjouer Samuel Rousseau, le seul but du match à 5 contre 5, et Benjamin Brunelle a ramené les deux équipes à la case départ avec un but en désavantage numérique avant la fin de la première période.

Jérémy Langlois a ensuite donné les devants aux visiteurs, mais Maxime Côté a fourni le deuxième effort pour permettre à Hugo Primeau de niveler la marque, lui aussi avec un homme en moins.

À la surprise générale, Anthony Beauregard a surpris Rousseau en troisième période pour donner une priorité d’un but au Phoenix, lui qui avait raté un tir de punition plus tôt dans la rencontre.

Tir de punition: Beauregard devant Rousseau. pic.twitter.com/P91KXagbQR — Jérôme Gaudreau (@JeromeGaudreau) January 21, 2024

Olivier Dubois a marqué le but gagnant dans un filet désert en amenant la marque à 4-2 avec deux hommes en moins, puisque Ty Higgins a profité par la suite du retrait de son gardien pour offrir une fin de partie enlevante aux 2618 partisans présents sur place.

«C’était vraiment un bon match et on a joué comme le Phoenix doit jouer, avance l’entraîneur sherbrookois, Gilles Bouchard. Même s’il nous manquait des éléments importants, comme St-Hilaire et Mianscum, on est allés chercher la victoire. Collectivement, c’était notre meilleure partie. Les cinq gars sur la glace travaillaient dans le même but en faisant attention aux détails. Si jeudi je ne reconnaissais pas mon club, cette fois, j’ai retrouvé le vrai Phoenix.»

Ce dernier était surtout content d’avoir vu son équipe commencer la partie en lion:

«Le mot d’ordre était de jouer du bon hockey dès que la rondelle était déposée sur la patinoire. On a été bon du début jusqu’à la fin. Brochu a fait le travail et même s’il n’a pas d’expérience dans la LHJMQ, c’est un grand compétiteur et il n’a pas peur d’affronter les gros clubs. Il a été très solide.»

Pour Gilles Bouchard, il s’agissait d’une victoire doublement savoureuse puisqu’il affrontait son ancien club.

« C’est plaisant de battre son ancienne équipe. Ça faisait bizarre de revoir les chandails des Huskies. Ce soir, c’est la preuve que tout peut arriver quand on joue en équipe. Je me sens très bien après cette victoire, parce que c’est la façon dont on a gagné qui est satisfaisante.»

Le Phoenix a surpris les meneurs au classement dans l'Ouest dimanche. (Jean Roy/La Tribune)

Brochu a terminé la partie avec 22 arrêts sur 24 lancers.

«Je suis un gardien avec beaucoup de caractère et me faire retirer d’un match, même si c’est pour changer le momentum, je n’aime pas ça. Je voulais rebondir après la partie à Victoriaville et prouver que je pouvais faire le travail. Que ce soit les Huskies ou un autre club, on veut se battre chaque soir pour améliorer notre position au classement.»

Mais c’est à Anthony Beauregard que la première étoile a été remise, pour son but important en début de troisième période.

«On avait besoin de cette victoire-là, dit-il. On fournissait les efforts récemment, mais on ne gagnait pas et battre la meilleure équipe de la conférence, c’est toujours agréable. C’était grâce à notre travail d’équipe. Tout le monde était à son meilleur. Même si notre gardien numéro 1 et que notre meilleur pointeur était absent, on tenait à gagner pour eux.»