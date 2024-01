Le Phoenix s’avoue vaincu à Victoriaville

Un défi intéressant attendait Jacob Brochu devant le filet et ce dernier a été servi: 14 tirs reçus lors de la première période et trois buts accordés à Justin Larose, Mathis Aguilar et Joseph Henneberry.

«On s’est tirés dans le pied en première période, admet l’entraîneur du Phoenix, Gilles Bouchard. On n’était pas prêts à affronter les Tigres ce soir et notre première période a été très différente des deux autres. La bonne nouvelle, c’est que notre club s’est ressaisi. Oui, on affrontait un bon club, mais demain aussi on affrontera un bon club et on ne doit pas s’arrêter à ça. On peut gagner ces matchs, mais si on les perd, il y a une façon de les perdre et ce soir, j’ai reconnu un peu plus mon équipe lors des 40 dernières minutes.»

Son premier et certainement pas le dernier dans notre uniforme pour Bourque 🐯🚨#GoTigresGo pic.twitter.com/O5zk2wBaI7 — Tigres de Victoriaville (@TigresVicto) January 21, 2024

Après avoir dirigé seulement quatre tirs en direction de la cage adverse au premier tiers, le Phoenix s’est effectivement relevé d’une période catastrophique en disputant du hockey de meilleure qualité.

Et rapidement en deuxième période, la réplique est venue de la palette de l’attaquant Israel Mianscum, qui a sauté sur un retour de lancer pour briser la glace.

Un 57e point pour lui, ce qui permet au vétéran d’occuper le sixième rang des meilleurs pointeurs de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec.

Marcil + Belchamber + Mianscum 🚨 pic.twitter.com/jtI1SvfK41 — Phœnix de Sherbrooke (@PhoenixSherbroo) January 21, 2024

Cinq minutes plus tard, Alexis Bourque redonnait une priorité de trois points aux locaux et à 19 secondes de l’engagement, Tommy Cormier a ajouté un cinq buts du côté des Tigres.

Maxime Côté a surpris Nathan Darveau en fin de match avec un tir digne des ligues majeures et le portier de Victoriaville a quitté le Colisée Desjardins avec une victoire de plus à sa fiche en réalisant 24 arrêts.

Mathys Routhier a fait face à 12 tirs, accordant ainsi deux buts lors de ses deux périodes de travail.

«Samuel St-Hilaire s’est blessé et on évalue son état de santé au jour le jour. Sa présence n’est pas certaine pour demain », confie Gilles Bouchard.

Le Phoenix renouera rapidement avec l’action en accueillant les Huskies de Rouyn-Noranda dimanche à 15 h au Palais des sports.