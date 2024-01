Un bris qui coûte cher au Phoenix, «sans être catastrophique»

Les deux équipes venaient tout juste de compléter la période d’échauffement lorsque les 2504 spectateurs déjà présents au Palais des sports ont été informés du retard de la présentation du match pour ensuite apprendre la remise de la partie à une date ultérieure.

«Il a fallu dédommager les Voltigeurs pour leur déplacement, payer nos employés et remettre la partie à plus tard en honorant les billets des spectateurs. Mais en plus, on offre la possibilité aux partisans d’assister à la partie de leur choix, puisque nous ne savons pas encore si le match contre les Voltigeurs de Drummondville sera remis un soir de semaine ou la fin de semaine. La LHJMQ devrait nous donner plus de nouvelles mardi», informe le directeur des opérations du Phoenix, Sylvain Poissant.

Tous les employés et les bénévoles ont mis la main à la pâte dimanche en espérant sauver l'événement prévu en après-midi. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Plusieurs enfants étaient présents dimanche pour assister à la partie spéciale sous le thème des princesses. Raison de plus pour que le Phoenix accommode sa base partisane.

«Il s’agissait d’un bris majeur. On a dû bloquer l’entrée d’eau principale du Palais des sports. Donc les cantines n’avaient plus d’eau, les salles de bain non plus et même la Zamboni, ce qui n’était pas mon principal souci pour être franc. Le point majeur, c’était la sécurité des gens et ensuite, la salubrité des lieux. Sans gicleurs, ce n’était pas sécuritaire et sans salles de bain pour ces 2500 spectateurs, c’était insensé de présenter tout de même la partie.»

Le coupable a rapidement été trouvé. Cette pièce de la canalisation a fissuré, ce qui a forcé l'organisation du Phoenix et les employés de la Ville à couper l'entrée d'eau principale de l'amphithéâtre pour éviter un dégât d'eau encore plus important. (Maxime Picard/La Tribune)

«Nous avons tout de même effectué des ventes en attendant de connaître le verdict du plombier. Ce dernier avait la pièce en stock. Un coude a fissuré dans la canalisation. Mais les travaux étaient trop complexes pour régler tout ça dans les heures suivantes. Et comme l’équipe ne pratique jamais les lundis lorsqu’il y a une partie le dimanche après-midi, la fermeture du Palais des sports n’a pas nui aux autres activités de l’équipe, parce que présentement, il n’y a toujours pas d’eau», a confié le directeur des opérations, lundi midi.

C’est donc dire que la partie de jeudi face aux Olympiques de Gatineau pourra être présentée comme prévu au Palais des sports.

«On s’attend à reprendre le match contre les Voltigeurs d’ici deux mois. Oui, il y a des pertes financières, les dépenses seront alors dédoublées, mais on pourra au moins remettre le match plutôt que de l’annuler. Tout ça est bien dommage, sans être catastrophique», conclut Sylvain Poissant.