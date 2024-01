Branle-bas de combat au Palais des sports: la partie du Phoenix est remise

Les bénévoles et les employés du Phoenix ont tout tenté pour présenter la partie prévue dimanche après-midi, mais ont dû se résoudre à remettre ce match à plus tard. (La Tribune, Maxime Picard)

Peu avant le début de la rencontre prévue à 15 h , les employés de la Ville de Sherbrooke et du Phoenix tentaient de nettoyer les dégâts et de réparer la conduite d’eau en espérant pouvoir présenter la partie, mais 45 minutes plus tard, l’organisation annonçait aux spectateurs, aux équipes et aux employés que les circonstances obligeaient la remise de la partie.

Cette conduite d'eau a cédé, forçant ainsi la remise de la partie prévue au Palais des sports dimanche. (La Tribune, Maxime Picard)

Heureusement, l’équipe adverse n’avait pas traversé le Québec au grand complet ou les provinces maritimes pour se présenter à Sherbrooke, ce qui aurait pu être le cas. Il sera ainsi plus facile d’accueillir à nouveau la formation de Drummondville étant donné sa proximité.

Or, il s’agissait d’une thématique spéciale axée sur les enfants (le Match des princesses) présentée un dimanche après-midi et l’organisation craint maintenant devoir reprendre la partie un soir de semaine.

Et comme les billets seront honorés et que les spectateurs pourront les conserver afin d’assister à cette partie dans un futur rapproché, on peut s’attendre à voir plusieurs jeunes partisans s’absenter lors du match repris.

Le directeur général Philippe Sauvé a multiplié les discussions, entouré des employés et des bénévoles du Phoenix, en attendant de connaître la décision finale. (La Tribune, Maxime Picard)

Il s’agit d’une première pour le Phoenix, qui avait déjà vu la surfaceuse briser, ce qui avait simplement retardé la partie.

Il y a quelques années, le bris d’une baie vitrée avait aussi retardé la partie pendant près d’une heure en raison des complications, mais l’organisation n’avait pas dû remettre le match à l’époque.

Cette fois, le département des miracles n’avait plus de ressources. Dès l’arrivée du plombier de la Ville de Sherbrooke, une décision a été prise rapidement et le Palais des sports s’est vidé encore plus vite qu’il ne s’est rempli quelques minutes plus tôt.