Troisième victoire de suite pour le Phoenix, qui l’emporte 5-3 face aux Cataractes

Si les deux équipes étaient au coude-à-coude après 20 minutes de jeu, le Phoenix est passé à une autre vitesse lors des 40 minutes suivantes, avant de concrétiser sa victoire par l’entremise d’Hugo Primeau.

Les deux formations se sont livré une intéressante première période. Et la tactique des Cataractes pour rendre le travail du gardien Samuel Saint-Hilaire plus difficile était claire: mettre de la circulation devant lui.

Et c’est justement ce qui a fonctionné sur le premier but des visiteurs; Vince Élie a saisi une rondelle oubliée par la défensive sherbrookoise avant de diriger un tir à ras la glace, pour battre le gardien sherbrookois. Un 16e pour lui.

Un premier but pour Rondeau

Le capitaine du Phoenix Christophe Rondeau ne pouvait pas choisir un meilleur moyen pour inscrire un premier but cette saison. Son tir frappé de la pointe a battu Mathys Fernandez par-dessus l’épaule, un but inscrit en toute fin de période.

Pendant l'entracte, on regarde le but de notre capitaine Christophe Rondeau. pic.twitter.com/IYo9xJP8IM — Phœnix de Sherbrooke (@PhoenixSherbroo) January 13, 2024

C’était donc 1-1 au pointage, et 10-10 au chapitre des tirs au but, avant que le vent ne change drastiquement de côté, en faveur du Phoenix.

Un revirement de situation parfaitement illustré par les tirs au but; lors des 40 dernières minutes, Sherbrooke a dominé les Cats avec 28 lancers contre seulement huit.

Pire, les visiteurs ont passé près de 13 minutes sans tir, en deuxième période, avant que Jacob Lachance n’obtienne un premier tir pour Shawinigan, un but, par dessus le marché.

Samuel Saint-Hilaire disputait un premier match avec le Phoenix depuis son retour du Championnat du monde junior.

Il a accordé trois buts sur 18 lancers.

Même si le Phoenix a dominé la majorité des catégories offensives dans le match, il a dû attendre le milieu de la troisième période pour qu’il prenne l’avantage au pointage, grâce à Primeau.

«On travaillait fort dans le coin, j’ai pu sortir de là avec la rondelle. J’ai vu [Olivier] Lampron à ma droite, mais aussi que le gardien trichait un peu vers lui. J’ai choisi de tirer, et ça a marché», a dit Primeau, qui inscrivait ainsi un 12e but cette saison.

Hugo Primeau 🤩😳 pic.twitter.com/uG66nnGxMP — Phœnix de Sherbrooke (@PhoenixSherbroo) January 13, 2024

«J’essaie d’envoyer davantage de rondelles au but et je me suis amélioré dans mes batailles à un contre un. Ça me donne plus d’opportunité. On vient de terminer une séquence un peu plus dure, et on joue maintenant de la bonne façon. On a eu plus de difficulté, en première période, mais on s’est bien repris ensuite. On a triché un peu, on regardait trop la rondelle.»

Israël Mianscum (1-2), Andrew Belchamber et Charles-Antoine Beauregard, dans un filet désert, ont complété pour le Phoenix.

Jiri Klima, avec son 4e, a aussi marqué pour Shawinigan.

Daniel Renaud, lui, se demandait encore ce qui avait bien pu se passer lors des 40 dernières minutes.

Son équipe, qui présentait une fiche de 7-2-0-1 à ses 10 derniers matchs, n’a pu poursuivre son bon travail de la première période.

«J’ai aimé notre première période, on a été dynamique. Sherbrooke a pris le dessus ensuite. C’est une question d’énergie, ou de gestion, je ne sais pas. Ils ont été excellents, ils ont été dans notre visage pendant 60 minutes. Je n’ai vraiment pas aimé nos 40 dernières minutes de jeu. Je vais devoir regarder le film du match pour trouver des réponses», a dit l’entraîneur-chef des Cataractes.

Pour revoir le but de Jiri Klima! ⚡️#JeSuisCataractes pic.twitter.com/hNdO8xCWxz — Cataractes de Shawinigan (@Cataractes_Shaw) January 13, 2024

Le Phoenix a pu ajuster son jeu après la première période, a confirmé Gilles Bouchard.

«Ce ne fut pas un match facile. On a eu des chances de marquer et les Cataractes ont été opportunistes. On a montré du caractère, lors des 40 dernières minutes. J’ai aimé notre rythme, la façon dont on a bougé la rondelle. On a touché le poteau à quelques reprises. On a trouvé un moyen de gagner le match», a dit le pilote des Sherbrookois.

Si les vétérans ont livré la marchandise, Bouchard a aimé le jeu de ses jeunes joueurs, également.

«C’est le deuxième match que je vois de Chad Bellemare, et le premier d’Olivier Lampron. J’aime leur vitesse. Bellemare a eu trois chances de marquer et il a provoqué des choses avec sa vitesse.»

Le Phoenix se prépare maintenant à accueillir les Voltigeurs de Drummondville, dimanche à 15h, alors que les Cataractes accueilleront les Mooseheads d’Halifax, à la même heure.