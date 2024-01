L’expérience d’une vie pour Samuel St-Hilaire

Une fois arrivé en Suède, le gardien du Phoenix de Sherbrooke sentait déjà cette effervescence entourant la présentation des Mondiaux à Göteborg.

«Les spectateurs suédois sont fous! Il y avait une ambiance de soccer lors de nos matchs! Tout le pays vibrait pour les Mondiaux de hockey junior et on le ressentait bien. Il y avait des chandails de la Suède partout. C’est vraiment un pays de hockey. Ce qui m’a aussi frappé, c’est leur côté antisociable quand on posait des questions à l’épicerie, par exemple. On n’avait pas beaucoup de réponses!» lance-t-il en riant.

Samuel St-Hilaire est le premier à comprendre les raisons qui ont fait en sorte de l’empêcher de jouer un match, même durant la ronde qualificative contre la Lettonie.

«On n’avait pas joué de vraies parties depuis le 8 décembre et Mathis Rousseau souhaitait garder les buts un maximum de fois avant de se retrouver en phase éliminatoire afin d’être prêt pour les matchs plus importants. J’ai compris pourquoi il a disputé tous les matchs et je crois que c’est normal. Je n’ai pas quitté la Suède déçu d’être resté sur le banc. J’étais déçu par contre de revenir au Québec sans médaille.»

Cette élimination hâtive en quart de finale n’est pas coutume dans le clan canadien. Les éditions antérieures ont rarement habitué les partisans à ce genre de prestation.

«Après le troisième but accordé, à quelques secondes de la fin du match, on n’en croyait pas nos yeux. C’était irréel, ce qui se passait. L’ambiance était lourde au retour. On est partis le lendemain, on se demandait encore ce qui s’était passé. On n’a pas été opportunistes et on aurait vraiment aimé ramener la médaille d’or.»

Pendant quelques semaines, Samuel St-Hilaire devait tout de même affronter à l’entraînement des joueurs comme Matthew Poitras et Macklin Celebrini.

«Celebrini est difficile à bloquer en échappée. Conor Geekie, je l’ai aussi trouvé excellent. Et l’un des tirs les plus dangereux, c’était celui de l’attaquant Owen Allard, selon moi. J’ai appris beaucoup lors des dernières semaines. Je jouais avec des gars qui étaient tous repêchés en première ronde ou en deuxième. J’ai travaillé fort durant le camp et lors des pratiques. J’étais prêt si les entraîneurs avaient eu besoin de moi.»

Samuel St-Hilaire considère Macklin Celebrini comme l'un des meilleurs joueurs de la dernière édition d'Équipe Canada. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

Partir sans connaître l’avenir

Plusieurs rumeurs de transaction concernaient le gardien du Phoenix à son départ, peu avant l’ouverture de la période de transactions dans la LHJMQ.

Âgé de 19 ans, St-Hilaire dispute peut-être sa dernière saison dans la LHJMQ, lui qui est tout de même admissible à une dernière année dans le junior majeur si le portier ne signe aucun contrat professionnel durant la saison morte.

«Probablement que ma présence au sein de la formation canadienne a fait en sorte d’attirer un peu plus l’attention vers moi chez les recruteurs de la LNH. J’étais prêt à tout en quittant pour le camp de sélection d’Équipe Canada. Je ne savais pas si j’allais revenir à Sherbrooke ou si j’allais être échangé. Ça fait près de deux ans que je suis à Sherbrooke et je souhaitais revoir mes entraîneurs, mes coéquipiers et ma famille de pension. Je suis bien encadré ici et j’étais quand même content de voir que mes coéquipiers demeuraient à Sherbrooke, comme Israel Mianscum. On a même ajouté de jeunes joueurs dans l’alignement. Maintenant, on espère connaître une bonne deuxième moitié de saison et aller le plus loin possible en séries.»

Sur le plan personnel, Samuel St-Hilaire espère surtout continuer son développement, lui qui connaît une progression fulgurante.

«Mais j’ai d’abord l’équipe à coeur. J’ai hâte de rejouer, mais je suis prêt pour ma prochaine partie. Je ne sais pas si c’est moi devant le filet vendredi contre Shawinigan, mais même si je n’ai pas disputé de matchs depuis longtemps, j’ai joué beaucoup dernièrement avec tous les entraînements d’Équipe Canada.»

«La nouvelle rotation à trois gardiens à Sherbrooke m’inquiétait un peu au départ, poursuit-il, mais après avoir parlé aux entraîneurs, je comprends que c’est une bonne chose. Ce que je souhaite le plus de mon côté, c’est de poursuivre ma progression et Olivier Gervais fait un très bon travail avec moi cette année», soutient celui qui pourrait très bien disputer une dernière saison junior sous d’autres cieux, avec une équipe aspirante, alors que le Phoenix poursuivra sa reconstruction en 2024-2025.