Le DG du Phoenix refusait de vendre à rabais

« On m’aurait critiqué si j’avais vendu Mianscum au prix offert, indique le DG du Phoenix. On est peut-être en reconstruction, mais je refusais de baisser ma limite de prix pour vendre à rabais nos meilleurs joueurs. Le retour n’était pas assez bon. Israel est une personne que l’on a en haute estime. Mon prix était plus que raisonnable. Il a attiré l’intérêt, mais on n’a pas reçu l’offre souhaitée. Ce n’est pas une grosse déception dans mon cas, considérant que Israel restera avec nous pour aider l’équipe à gagner cette année! »

Les rumeurs se multipliaient dans le cas de l'attaquant de 20 ans Israel Mianscum. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Étant donné son âge, l’attaquant de 20 ans dispute sa dernière saison dans la LHJMQ.

Sélectionné en première ronde en 2019, 10e au total dans la LHJMQ, Mianscum a été invité au camp de développement du Canadien de Montréal et des Red Wings de Detroit, mais n’a jamais été repêché dans la LNH.

Le tireur d’élite flirte avec le top 5 des meilleurs pointeurs du circuit et peut espérer une saison de 100 points à ce rythme, lui qui en possède déjà 53 en 36 parties, dont 21 buts.

« Si j’ai une maison à vendre qui vaut 400 000 $, je ne la vendrai pas à 200 000 $. C’est le meilleur exemple qui résume le dossier de Mianscum. »

Dans le cas de Samuel St-Hilaire, rien ne pressait étant donné que le gardien de but n’est âgé que de 19 ans.

Le portier d’Équipe Canada junior sera encore admissible la saison prochaine pour disputer une dernière saison. Mais seulement s’il ne signe pas de contrat chez les professionnels, lui qui pourrait être repêché ou signé cet été par une équipe de la LNH.

Rien ne pressait dans le cas de Samuel St-Hilaire, selon Philippe Sauvé. (Jean Roy/Archives La Tribune)

« Ça faisait partie de notre analyse. C’est un risque à prendre et on était prêt à faire ce pari. Tant mieux pour Sam, s’il monte chez les professionnels dès l’an prochain. Sinon, on sait qu’il peut encore se passer beaucoup de choses cet été avant le début de la prochaine saison. On verra une fois rendu là! » résume Philippe Sauvé.

Le DG sherbrookois assure que la période de transactions était des plus bizarres cette année.

« Pour avoir parlé à quelques-uns de mes confrères, je ne pourrai pas me baser sur cette première expérience parce que le marché était spécial cette année. »

Un respect envers les partisans et les joueurs

En conservant ses meilleurs joueurs, Philippe Sauvé envoie un message aux partisans et aux joueurs de l’équipe.

« On a un respect envers nos partisans. On le sait que la LHJMQ, c’est cyclique. Après avoir tout tenté lors des deux dernières années, on peut amorcer une reconstruction et profiter de l’occasion quand elle se présente pour préparer l’avenir en allant chercher des choix et de jeunes joueurs. Notre équipe performe bien, on est allés chercher Olivier Lampron, qui n’a que 16 ans, contre un choix de première ronde pour rajeunir l’équipe et aussi, parce que notre club considère qu’il deviendra un bel ajout pour le prix payé. Même chose pour Chad Bellemare et Sydney Gagnon, deux jeunes joueurs qui s’ajoutent à notre alignement. »

Plus de 3000 spectateurs assistaient au dernier match du Phoenix, dimanche face aux Saguenéens de Chicoutimi, et le directeur général espère maintenant que l’équipe leur offrira un bon spectacle.

« Même dans les défaites, notre équipe n’est jamais déclassée, ou très rarement. Tout peut arriver! La chambre parle, j’ai écouté. On a été compétitifs depuis le début de la saison et les valeurs véhiculées par le Phoenix sont bien respectées et c’est important de pouvoir compter sur la présence de Samuel St-Hilaire et Israel Mianscum pour voir nos jeunes se développer dans la culture du Phoenix de Sherbrooke », conclut Philippe Sauvé.