Brochu blanchit les Sags pour célébrer le retour de Gilles Bouchard

Revenu de la Suède et du Championnat du monde de hockey junior, Gilles Bouchard ne pouvait pas compter sur son gardien d’Équipe Canada Samuel St-Hilaire, mais pouvait difficilement s’en plaindre avec la sortie parfaite de Jacob Brochu, qui a bloqué les 20 lancers des Saguenéens sur la glace du Palais des sports devant plus de 3000 spectateurs.

«Le sentiment est agréable, admet Brochu. La foule était bien présente et je suis content d’avoir partagé ce moment avec eux. J’ai aussi appris que je restais dans l’entourage de l’équipe et je crois pouvoir partager une partie du travail de deuxième gardien avec Routhier. J’étais agent libre et je voulais faire bonne impression dans le junior AAA. Je suis content d’avoir ma chance. J’avais confiance en moi en arrivant dans le junior majeur et j’ai compris que je pouvais jouer dans cette ligue. Aujourd’hui, j’ai reçu beaucoup d’aide en avant de moi et je suis content du résultat.»

Le gardien recrue Jacob Brochu a livré la marchandise une fois de plus pour le Phoenix. (Vincent Lévesque-Rousseau, Phoenix de Sherbrooke)

L’entraîneur s’est aussi réjoui de revoir Israel Mianscum dans son alignement malgré les rumeurs d’échange lors de la période de transactions, maintenant terminée dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec.

«On a eu de bonnes discussions en équipe et des rencontres individuelles avec certains joueurs et je suis content de notre sortie. On avait de belles intentions aujourd’hui: on a été engagés et notre club s’est collé à son identité. C’est ce que je voulais et je veux voir ça à tous les matchs. Brochu a fait bonne impression. Les gars étaient contents pour lui. Ça nous donne une belle profondeur, en attendant que Samuel St-Hilaire revienne. Il y avait certains visages que je ne connaissais pas aujourd’hui, comme Lampron et Bellemare. D’ailleurs, quand est venu le temps de féliciter notre gardien, je ne connaissais même pas son prénom! Je suis content de revoir Izzy, on a eu une bonne discussion et je veux maintenant voir mes vétérans jouer de la bonne façon.»

Le retour derrière le banc de Gilles Bouchard à Sherbrooke a souri au Phoenix, dimanche après-midi. (Vincent Lévesque-Rousseau, Phoenix de Sherbrooke)

«J’étais content de rester à Sherbrooke et je vais profiter de mes derniers matchs dans la LHJMQ, note Mianscum. On a toujours eu de bonnes équipes, je me suis retrouvé dans une belle organisation et j’ai beaucoup de gratitude face à tout ça. Il faudra travailler fort chaque jour pour espérer ajouter des victoires à notre fiche. Comme aujourd’hui, on a bien fermé le jeu. On a fait attention aux détails et malgré notre jeunesse, on joue avec beaucoup de maturité.»

Alexis Doucet a été le premier à faire bouger les cordages en deuxième période. Hugo Primeau a doublé l’avance du Phoenix au dernier tiers et Charles-Antoine Beauregard a été le dernier à déjouer Rémi Delafontaine, fraîchement arrivé avec les Sags, lui qui a bloqué 22 des 25 tirs reçus.

Alexis Doucet récupère un retour et marque. pic.twitter.com/SKLA9GJ7ue — Phœnix de Sherbrooke (@PhoenixSherbroo) January 7, 2024

Yanick Jean a vu du jamais-vu

Le pilote de Chicoutimi n’a pu cacher sa déception après la rencontre.

«Je crois que notre équipe a eu trois chances de marquer dans toute la partie, considère l’entraîneur des Sags, Yanick Jean. On ne s’est même pas rendus à cinq chances de compter et ça, en 20 ans, je n’ai jamais vu ça. Je suis déçu de l’implication de tout le monde. On n’a pas vu nos meilleurs joueurs et même nos moins meilleurs! Personne ne s’est démarqué. Il restait 5:50 en deuxième période avant d’obtenir une première vraie chance de marquer. C’était un manque total et flagrant d’implication.»

Yanick Jean a refusé de donner du crédit à l’autre équipe ou même au gardien adverse.

«On le fera quand on se présentera, là on ne s’est pas présentés et pourtant, on faisait un voyage que pour affronter le Phoenix, mais des fois, il y en a qui aime ça venir à l’aréna, sortir avec leur but ou leur petit point, mais ça prend plus que ça pour avoir du succès. On aura enfin une séance d’entraînement, on va retrouver nos trois défenseurs absents ce soir et on retournera à la table à dessin.»