Le Phoenix termine 2023 en beauté

Le Phoenix a mis fin à une séquence de sept défaites consécutives.

Fraîchement débarqué à Sherbrooke, Olivier Lampron est prêt à jouer un rôle important au sein de la formation. «Un rôle avec plus d’importance, je pense que je suis prêt à prendre ça. À Baie-Comeau, je n’avais pas tant de chances de me prouver, mais ici, ils m’en donnent. Je pense que je suis capable de fournir ce qu’ils demandent. C’est juste de continuer à s’améliorer et faire de mieux en mieux», a-t-il expliqué.

Aux yeux de l’entraîneur-chef Jonathan Deschênes, il s’agit de la meilleure partie d’Olivier Lampron depuis son arrivée à Sherbrooke. «Je pense que le premier but est un poids sur les épaules de n’importe quel jeune joueur. Après, il se sentait libéré. On voit que c’est un joueur qui a des habiletés. C’est un gros bonhomme, il patine bien et il comprend ce qui se passe sur la glace.»

L’indiscipline coule l’Armada

Le Phoenix a profité de l’indiscipline de l’Armada pour marquer deux buts. Au total, Blainville-Boisbriand s’est retrouvé au cachot à neuf reprises.

«Depuis le début de l’année, ce n’est pas tout le temps constant. [...] On a eu beaucoup d’avantages numériques et on a été capable d’aller chercher deux gros buts. Ç'a fait une grosse différence pour nous certainement», souligne l’entraîneur-chef du Phoenix, Jonathan Deschênes, en remplacement de Gilles Bouchard présent au Mondial junior en Suède.

«On a challengé les joueurs aujourd’hui à propos de prendre les responsabilités de leurs performances. [...] [Il faut qu’ils s’approprient] le processus. C’est ce qu’ils ont fait aujourd’hui. On a commencé ça en force. On a eu un relâchement en première, mais on est revenus en deuxième plus forts. En troisième, on a parlé de jouer de la bonne façon et pas nécessairement chercher à avoir de l’offensive supplémentaire, mais de s’assurer de bien jouer défensivement.»

En première période, les deux équipes se sont échangé quelques occasions de marquer. Le gardien du Phoenix, Mathys Routhier, a effectué quelques arrêts importants. Il s’est notamment dressé devant James Swan en fin de premier engagement afin de préserver la marque de 0 à 0.

Le gardien Samuel St-Hilaire était absent en raison de sa participation au Championnat mondial de hockey junior qui se déroule présentement en Suède.

Olivier Ciarlo était devant le filet pour l’Armada. Il a freiné les attaques des Oiseaux en début de deuxième période en stoppant coup sur coup des tirs provenant des bâtons de Lewis Gendron et Kaden McNeil. Tout au long de la rencontre, il a effectué plusieurs arrêts importants pour garder son équipe dans la rencontre.

Ciarlo a reçu un total de 36 tirs. L’Armada a tiré à 17 reprises vers Mathys Routhier.

Israël Mianscum a marqué le premier but de la rencontre. (Maxime Picard/La Tribune)

Les partisans réunis au Palais des sports ont dû attendre la deuxième période avant de voir le Phoenix marquer le premier but de la rencontre. Israël Mianscum a noirci la feuille de pointage lors d’un avantage numérique. Son tir en provenance du cercle gauche des mises au jeu a déjoué Olivier Ciarlo.

Quelques minutes plus tard, le capitaine de l’Armada, Jonathan Fauchon, a ramené tout le monde à égalité grâce à un tir parfait de la ligne bleu en avantage numérique.

Les officiels ont dû aller à la reprise vidéo afin d’accorder le deuxième but du Phoenix, mais c’est finalement Olivier Lampron qui a été crédité du but après avoir fait dévier la rondelle avec son bâton à 17 minutes 25 secondes de la deuxième période. Ce deuxième but a aussi été inscrit avec l’avantage d’un homme. Olivier Lampron a été acquis du Drakkar de Baie-Comeau le 20 décembre.

Olivier Dubois a marqué le but d’assurance dans un filet désert.

L’Armada s’était sauvée avec la victoire lors des deux premiers affrontements contre le Phoenix cette saison. Les deux parties s’étaient terminées en prolongation par la marque de 3-2.

3213 spectateurs étaient rassemblés au Palais des sports. Le Phoenix sera de retour en action le 4 janvier face au Drakkar de Baie-Comeau.