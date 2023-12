La descente du Phoenix se poursuit contre les Tigres

Cinq points pour Nikita Prishchepov, quatre pour Tommy Cormier et trois pour Pier-Olivier Roy: les Tigres ont profité de l’absence de Samuel St-Hilaire et du retour de Mathys Routhier après une longue absence pour s’approcher du top 5 de la LHJMQ.

«On doit ressentir ce mauvais sentiment qui nous habite et rebondir là-dessus demain en allant chercher l’énergie du désespoir, comme en troisième période, pour piler dans la face de l’autre équipe en ayant assez de désir pour aller chercher le résultat souhaité, mentionne l’entraîneur-chef Jonathan Deschênes, en remplacement de Gilles Bouchard présent au Mondial junior en Suède. Routhier a tout de même bien fait après un mois de pause et une seule pratique.»

Pendant ce temps, le Phoenix poursuit sa descente au classement et joue désormais avec une fiche de moins de .500.

La bonne nouvelle? La marque était de seulement 4 à 3 pour les Félins alors qu’il ne restait que quatre minutes au cadran.

«Après la première période, on n’a peut-être pas joué notre meilleur hockey, mais il y avait de belles choses quand même, mais le début de la deuxième période a tué notre équipe et ensuite, l’indiscipline a coûté cher à notre club, poursuit Deschênes. On est revenus forts en troisième. C’est ce qui arrive souvent depuis quelques matchs. Mais il était trop tard. La discipline était l’un des mots d’ordre et il n’a pas été respecté. Ça va prendre une force de caractère. Oui, il y a de la frustration et une victoire morale, ce n’est pas assez pour nous. Donc non, on n’est pas satisfaits.»

