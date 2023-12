Les Remparts ont le dessus sur le Phoenix en fusillade devant la meilleure foule de la saison à Québec

Le gardien de but qui sera envoyé à Rimouski était émotif après son dernier match dans l’uniforme des Remparts.

«C’est un beau scénario, je trouve, où je devais faire un arrêt pour terminer ma carrière à Québec. Je voulais vraiment gagner, et c’était émotif», explique celui qui n’a pas livré de discours émotif à ses coéquipiers après la rencontre.

Le cerbère retirait d’ailleurs un bilan très positif de son passage à Québec et avouait que le prochain match dans l’uniforme de l’Océanic serait un peu étrange.

«C’est certain que je vais devoir m’habituer de jouer en bleu. Je n’ai que des choses positives à dire de l’organisation, il y a tellement de bonnes personnes qui travaillent ici. Ça va être spécial à mon prochain match», explique celui qui est resté avec ses coéquipiers sur la glace après la partie pour prendre une dernière photo d’équipe.

L’organisation des Remparts devrait confirmer la transaction avec Rimouski dès vendredi.

C’est finalement le gardien Quentin Miller qui donne la victoire aux Remparts en fusillade! pic.twitter.com/PJ6qgDFRS6 — Jean Carrier (@JohnnyC4545) December 29, 2023

Du jeu hermétique

La première moitié de la rencontre a été très tranquille puisque les deux formations ont pratiqué du jeu très hermétique où les chances de marquer étaient rares. L’entraîneur-chef, Jonathan Deschênes, était tout de même satisfait de l’effort de sa troupe après la rencontre.

«On est deux équipes en reconstruction, c’est donc normal qu’on ne génère pas nécessairement beaucoup d’offensive. On se concentre à bien jouer défensivement et à capitaliser sur nos chances créées avec notre éthique de travail. Ça devient des matchs hermétiques.»

Après avoir marqué un but important avec seulement 12 secondes à faire en fin de deuxième gracieuseté du bâton de Lewis Gendron qui donnait l’avance 2-1 à Sherbrooke après deux périodes, le dirigeant était un peu déçu de voir les Remparts revenir dans le match dès le début de la troisième.

Le gardien de but du Phoenix Jacob Brochu a été solide dans la défaite des siens. (Jonathan Roy Quebec Canada 418 283 3233/courtoisie)

«Je crois qu’on aurait pu mieux jouer défensivement, mais ce sont des buts marqués avec beaucoup de trafic devant le filet. J’ai aimé notre gardien Jacob Brochu dans son premier match dans notre ligue. Il s’est bien comporté et il est resté calme devant une grosse foule. J’aime qu’on soit revenu en troisième période et on a eu nos chances à la toute fin, ça fait partie du processus sur lequel on doit bâtir.»

Début difficile

L’entraîneur-chef Éric Veilleux ne cachait pas le fait qu’il n’a pas apprécié les deux premières périodes de sa formation.

«Sherbrooke a mieux compétitionné que nous dans les deux premiers engagements. Je dis les choses comme je les vois à nos joueurs et ils ont eu l’air de comprendre après le deuxième entracte», explique celui qui avoue qu’il y avait une certaine rouille pour son équipe avec seulement une heure de pratique hier après le congé des Fêtes.

Le pilote des Remparts était cependant satisfait du reste de la rencontre.

«On a passé beaucoup de temps en zone offensive et on a marqué des buts de cette façon en début de troisième période. Ça nous a permis de nous rendre en prolongation et d’aller chercher sa victoire.» — Éric Veilleux, entraîneur-chef des Remparts

Une expulsion qui n’a rien changé

Après avoir égalisé le pointage 1-1 au milieu de la deuxième période gracieuseté de Nathan Plouffe, les Remparts n’ont pas profité d’un avantage numérique de cinq minutes à la suite de l’expulsion de Vincent Légaré pour une mise en échec par derrière.

«Il faut toujours travailler fort en cinq contre cinq, mais c’est encore plus vrai en avantage numérique. On a perdu toutes nos batailles lors de ce cinq minutes et c’est difficile d’être dangereux sans la possession de la rondelle. Il y aura assurément des batailles à un contre un à la pratique de demain», termine Veilleux qui était satisfait du travail des officiels sur cette séquence.

Geste de grande classe des @quebec_remparts ! 👌 https://t.co/fDISFNdLUM — Phœnix de Sherbrooke (@PhoenixSherbroo) December 29, 2023

Une première pour le Phoenix

Les Remparts ont profité de cette partie pour souligner le premier match comme entraîneur adjoint de Tricia Deguire. Elle devient la première femme à occuper un tel poste dans l’organisation de l’Estrie. La foule de Québec l’a chaudement applaudie. Le pilote Jonathan Deschêes était content de l’avoir sur son banc pendant la rencontre.

«Elle donne de bons conseils. Tu n’es pas obligé d’avoir joué professionnel pour avoir un bon bagage de hockey. Elle a joué comme gardienne de but et ça paraît. Elle a une bonne vision d’ensemble du match.»

Un joueur soulagé

Pas tellement satisfait de son match, l’attaquant Daniel Agostino était content d’avoir eu la chance de donner l’avance à son équipe en fusillade. Il n’a pas caché que les joueurs voulaient l’emporter pour leur gardien de but Quentin Miller.

«C’est toujours dur de voir partir des coéquipiers, mais on a joué une grosse troisième période pour aller lui chercher. Je n’ai d’ailleurs pas joué de la bonne façon dans les deux premières périodes et il faut que je donne l’exemple au reste de l’équipe. Ça reste qu’on a gagné et il faut maintenant passer au prochain match.»

Le joueur de 20 ans admet d’ailleurs que la grosse foule lui a fait penser aux succès de la dernière saison.

«On a une jeune équipe et il y a beaucoup de joueurs qui n’avaient pas connu une ambiance comme celle-là. Il y avait un peu de nervosité, mais c’est bon pour nous. C’est bon de voir autant de gens même si nos chances d’aller loin sont plutôt minces cette saison.»