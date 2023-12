Un Phoenix indiscipliné voit sa défensive être percée à Val-d’Or

Au lendemain d’une défaite de 6 à 0 à Rouyn-Noranda, le Phoenix a vu ses gardiens substituts être une fois de plus malmenés.

En l’absence de Samuel St-Hilaire (Mondiaux juniors) et Mathys Routhier (blessé), Rémi Cloutier était encore une fois l’homme de confiance du Phoenix après avoir disputé sa toute première partie dans le junior majeur la veille.

Après quatre buts accordés en désavantage numérique sur 21 tirs, Cloutier a vu son match se terminer et Ludovick Lemonnier a été envoyé dans la mêlée. Ce dernier a concédé six buts, dont la moitié avec un homme en moins, sur un total de 13 lancers.

« L’indiscipline a été notre plus gros problème évidemment. À cinq contre cinq, le pointage serait de 6 à 3 en notre faveur. On a de jeunes gardiens devant le filet depuis quelques matchs et ce soir, cette indiscipline a coûté encore plus cher. Les premiers lancers reçus étaient très dangereux. Ils ne sont pas satisfaits de leur prestation, mais c’est difficile d’évaluer leur travail avec autant de punitions obtenues », explique Jonathan Deschênes, qui pilotait l’équipe durant l’absence de Gilles Bouchard, présent au Championnat du monde de hockey junior en Suède.

Nathan Baril a effectué un tour du chapeau pour les locaux. Philippe Veilleux a terminé la partie avec cinq points, dont trois buts et son coéquipier Alexandre Guy a connu lui aussi une journée productive au bureau avec quatre points.

Israel Mianscum avait marqué une fois en plus d’obtenir une mention d’aide avant de se faire montrer la porte de sortie pour un coup à la tête en fin de deuxième période, quelques instants après avoir vu son gardien être remplacé.

Émile Beaunoyer a lui aussi connu une soirée occupée devant son filet en faisant face à 35 tirs. Le Phoenix a tout de même marqué six buts, mais aucun sur ses trois avantages numériques.

L’étoile du match dans le clan sherbrookois? Hugo Primeau, qui a connu une soirée de rêve avec trois buts et deux mentions d’aide en plus d’un différentiel de +5.

« Il a été récompensé pour sa façon de jouer. Il faisait bien les choses et les points sont un bonus pour lui », ajoute l’entraîneur.

Lors des trois dernières parties, 23 buts ont été accordés par le Phoenix, qui renouera avec l’action le 28 décembre à Québec après le long congé des Fêtes.

« On a aussi commis quelques erreurs personnelles qui ont provoqué des buts. Le congé fera du bien. On n’a pas la plus grosse des équipes physiquement et j’ai senti que nos joueurs étaient fatigués mentalement et physiquement. Le repos sera apprécié lors des prochains jours. »