Le Phoenix dévoré par la Meute

Le voyage en Abitibi a bien mal commencé pour les hommes de Jonathan Deschênes, entraîneur-chef du Phoenix pendant l’absence de Gilles Bouchard, impliqué avec Équipe Canada junior comme son gardien numéro 1.

À son tout premier match dans la LHJMQ, Rémi Cloutier affrontait l’équipe de sa région, les Huskies de Rouyn-Noranda. Le portier de Mont-Laurier a fait face à 38 tirs dans la défaite de 6 à 0.

« Honnêtement, il a très bien fait et il avait l’air d’un gardien de notre ligue. Il était bien positionné et rapide, mais sur cinq des six buts accordés, l’adversaire avait presque les deux patins dans la zone réservée au gardien. Ce n’était pas facile pour lui d’arrêter ces tirs sur des chances de marquer dangereuses. On a surtout connu un lent départ en accordant deux buts rapidement. On aurait pu répliquer sur le tir de punition accordé à Andrew Belchamber, mais malgré notre bonne fin de période, on n’a pas été en mesure de réduire la marque et de reprendre le momentum », indique Jonathan Deschênes.

Après les buts de Thomas Verdon et Benjamin Brunelle, Bill Zonnon en a rajouté en première période. Anthony Turcotte et Mathis Perron ont ensuite déjoué Cloutier au second vingt en profitant d’un long avantage numérique à 5 contre 3 et à 5 contre 4 alors que le Phoenix ne tirait qu’à trois reprises durant cet engagement.

En troisième période, Jérémy Langlois a touché la cible pour ainsi accentuer l’avance des locaux.

« Ils ont été excellents pour contenir nos bons joueurs comme Israel Mianscum. On a eu quelques chances en troisième période, mais il était trop tard. On a passé beaucoup de temps dans notre zone, ce qui a éloigné nos marqueurs de leur but et on n’a pas pu générer assez d’offensive. »

Rémi Cloutier pourrait bien disputer un deuxième match en autant de jours dans la LHJMQ samedi à Val-d’Or. Ludovick Lemmonier est aussi du voyage, puisque Mathys Routhier se trouve toujours sur la touche.

« C’est une victoire qui sera accessible contre les Foreurs. On veut profiter des derniers matchs avant la pause pour ajouter des points. On s’est fait surprendre la dernière fois contre Val-d’Or. La parité est bonne dans la LHJMQ et on devra arriver prêt puisque les Foreurs vont quand même bien depuis quelque temps », conclut l’entraîneur.