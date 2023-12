Les cinq points de Mianscum n’ont pas suffi face aux Tigres

Deux buts et une mention d’aide de Mianscum, quatre mentions d’aide pour la recrue Louis-Alex Tremblay et malgré tout, les Tigres ont réussi à leur voler la vedette, notamment grâce à Mael Lavigne, Maxime Pellerin et Justin Larose, avec deux buts chacun.

Ces derniers ont profité de l’absence de Samuel St-Hilaire, parti en Ontario pour le camp d’Équipe Canada junior, et de Mathys Routhier (blessé) pour faire un mauvais parti au gardien recrue Ludovick Lemmonier, arrivé en renfort.

«Ce n’était pas le résultat espéré même si mon équipe a bien joué devant moi, remarque le portier du Phœnix, qui a fait face à 23 tirs. J’ai accordé certains buts qui ne sont pas acceptables en troisième période. J’obtiens de bons tests. Après les Voltigeurs, c’était les Tigres pour mon deuxième match. J’aime l’expérience et je garde la tête haute. On a accordé quelques buts en désavantage numérique et il faut trouver un moyen pour garder la rondelle à l’extérieur du filet.»

Les Tigres ont profité de deux de leurs trois avantages numériques pour marquer et le Phœnix a compté quatre de ses cinq buts lors des six supériorités numériques.

Il s’agissait peut-être d’ailleurs de la dernière partie à Sherbrooke du vétéran de 20 ans Israel Mianscum, dont le nom se retrouve dans les rumeurs d’échanges.

Gabriel D'Aigle estime que le premier trio du Phoenix s'est montré dangereux tout au long de la partie, spécialement avec un homme en plus. (Vincent Lévesque-Rousseau, Phoenix de Sherbrooke)

Le Phœnix quittera pour l’Abitibi à la fin de la semaine et reviendra seulement le 30 décembre au Palais des sports, alors que la période de transactions sera déjà ouverte.

«On vient de perdre trois matchs de suite et on affrontait une bonne équipe. Malgré tout, on a bien joué, mais je ne peux pas me réjouir de mes cinq points étant donné la défaite. J’aime beaucoup jouer avec Gendron et Belchamber, qui fournissent beaucoup d’efforts. Je ne sais pas si c’était ma dernière partie à Sherbrooke. Je me concentre sur mes prochaines parties avec le Phœnix avant Noël et on verra ce qui va se passer plus tard. Mais je n’ai pas nécessairement profité davantage de cette partie aujourd’hui.»

Mianscum ne se trouve qu’à un petit point du meilleur pointeur de la ligue, Jordan Dumais, et à égalité avec son ancien coéquipier Justin Gill, avec 46 points.

Chose certaine, Gabriel Daigle a dû faire face aux lancers foudroyants de Mianscum durant tout le match, pour un total de 37 lancers reçus.

«Ça arrive de laisser l’adversaire revenir dans la partie comme on l’a fait aujourd’hui, soutient le portier Gabriel D’Aigle. Le premier trio est dangereux. Mianscum a un excellent tir et ça tournait vite dans notre zone. Il y a eu plusieurs buts en surnombre et on aurait dû être plus disciplinés. Ça aurait pu nous coûter le match. On revient d’une vague de grippe, la semaine était difficile, mais on a marqué beaucoup de buts. On voulait d’ailleurs profiter de cet avantage avec la présence d’une recrue devant le filet de l’équipe adverse.»

«C’était une partie d’unités spéciales ce soir et on a poursuivi sur la même vague que celle de la troisième période contre les Foreurs, affirme l’entraîneur Jonathan Deschênes, qui remplaçait Gilles Bouchard au poste d’entraîneur-chef étant donné sa présence au camp d’Équipe Canada. On est satisfaits en général de notre match. À cinq contre cinq, on a bien travaillé et on doit se concentrer sur le processus avec notre jeune équipe. On avait le contrôle du match pendant une bonne partie de la rencontre. (...) On aurait pu éviter certaines chances de marquer dangereuses pour aider notre gardien recru, mais on a bien répondu à l’attaque. C’est plutôt rare de voir notre équipe marquer cinq buts.»