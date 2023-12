St-Hilaire quitte Sherbrooke sans les deux points

L'image parle d'elle-même: un instant plus tard, Belchamber célébrait son but face aux Foreurs. (Jean Roy/La Tribune)

Le directeur général des Voltigeurs de Drummondville était d’ailleurs encore sur place au Palais des sports, à quelques jours de l’ouverture de la période de transactions, et les noms de Samuel St-Hilaire et Israel Mianscum circulent dans les rumeurs d’échanges.

Reste à savoir maintenant si St-Hilaire sera sélectionné et, dans le cas échéant, s’il reviendra à Sherbrooke après les Mondiaux de hockey junior ou s’il sera échangé.

Samuel St-Hilaire n’a pas été rendu disponible aux médias après la partie.

Samuel St-Hilaire a accordé quatre buts sur 24 tirs. (Jean Roy/La Tribune)

« Pour Sam, ça devait être difficile de penser à 100% au Phoenix sans penser au camp, croit Jonathan Deschênes, en remplacement de Gilles Bouchard, qui a déjà quitté l’équipe pour l’Ontario lui qui est adjoint avec Équipe Canada. Sam va arriver au camp sans complexe. Il y a quatre gardiens au camp avec trois postes disponibles: c’est à lui à montrer ce qu’il est capable de faire. »

Notons que Jean-Grignon Francke se trouvait derrière le banc du Phoenix vendredi soir. Le directeur général adjoint des Capitales de Québec est aussi entraîneur des As de Québec M17 et M15 AAA et un ami proche de Deschênes.

« Il demeure avec nous cette semaine », précise Deschênes.

Mauvais départ

Tôt dans le match, les Foreurs croyaient bien avoir marqué dès le départ sur un tir dévié. Mais le but a été refusé puisque le filet était déplacé.

Ce qui n’a pas empêché Nathan Brisson de réellement donner l’avance aux siens immédiatement après le but refusé.

Le Phoenix a répliqué par l’entremise d’Andrew Belchamber et de Lewis Gendron, qui a marqué le plus beau but du match en frappant la rondelle au vol sur son propre retour lors d’un avantage numérique.

Le but de Lewis Gendron 🚨🚨 pic.twitter.com/tpbEgyyvKF — Phœnix de Sherbrooke (@PhoenixSherbroo) December 9, 2023

« On n’a pas paniqué après les deux buts accordés, fait remarquer l’entraîneur des Foreurs, Maxime Desruisseaux. On jouait aussi sans notre meilleur joueur ce soir, Tomas Cibulka, et les autres ont saisi l’occasion en levant leur jeu d’un cran. Nos quatre trios et même nos défenseurs étaient impliqués dans le match. On le sait: ils ont un bon gardien et une bonne première ligne avec Mianscum, mais dans l’ensemble, on a bien fait. »

Deuxième bagarre en deux jours

Malgré le nouveau règlement qui consiste à punir plus sévèrement les joueurs qui participent à une bataille, une deuxième bagarre initiée par l’adversaire est survenue en autant de jours.

Cette fois, Frédéric Potvin a roué de coups Mathis Fortin. Résultat: une punition pour avoir été l’instigateur et une extrême inconduite, ce qui lui vaudra assurément une suspension.

Une deuxième bagarre en deux soirs est survenue vendredi au Palais des sports. (Jean Roy/La Tribune)

Le Phoenix aurait pu profiter de ces sept minutes d’avantage numérique, mais il a plutôt été chassé à deux reprises peu après, sans être capable de profiter du reste de l’avantage numérique pour faire payer chèrement l’indiscipline des Foreurs. Fortin n’a reçu aucune punition sur la séquence.

« Ça doit vouloir dire que les autres équipes nous trouvent fatigants et difficiles à jouer contre, note Deschênes. Nos joueurs doivent se défendre, mais pas nécessairement en jetant les gants. Il y a une zone grise encore. Heureusement, Mathis va bien pour l’instant et on a profité d’un avantage numérique. Mais c’est au joueur à prendre la décision pour se protéger de la meilleure façon. La meilleure réplique aurait été de profiter des sept minutes au complet et de marquer. »

« Les sept minutes de punition étaient raides, admet Desruisseaux. Mais c’était la bonne décision à prendre pour l’arbitre. Par contre, il venait d’en rater deux pour bâton élevé, d’un côté et ensuite de l’autre. Cette bataille aurait pu être évitée. Mais ça fait partie du jeu. Heureusement, le Phoenix a été puni à deux reprises et on a profité d’un quatre contre trois avant de revenir en désavantage numérique. Ç'a aurait pu changer la partie. Si le Phoenix avait eu encore la même unité spéciale que l’an dernier en avantage numérique, on aurait encore moins aimé ces sept minutes de punition. On ne veut pas ce genre de choses-là. Mais il venait de manger un coup de bâton dans la face. »

En deuxième période, Nathan Brisson et Charles-Antoine Pilote ont redonné l’avance aux visiteurs, puis Alexandre Guy a conclu avec un but dans une cage déserte.

« On s’est bien débrouillés ce soir, note Brisson, première étoile du match et auteur de deux buts. On a connu une séquence difficile en début d’année et ça va beaucoup mieux depuis quatre ou cinq parties. On joue en équipe et quand on fait ça, on peut battre n’importe qui, comme Halifax et Victo la semaine dernière. Si je suis autant heureux, c’est que maintenant, on forme une vraie équipe. Même personnellement, j’étais au ralenti à l’attaque et maintenant, je produis un peu plus. Une première étoile sur la route, ça fait toujours du bien. »

Le Phoenix tentera de retrouver le chemin de la victoire dimanche face aux Tigres de Victoriaville.

« Quand on joue dans notre identité, on fait vraiment de belles choses, estime l’entraîneur du Phoenix. Mais ce soir, l’effort était inconstant et c’est un thème qui revient de plus en plus souvent. On doit avoir de bons départs, être intelligents dans notre façon de jouer et on doit travailler sur ça en étant une jeune équipe. »