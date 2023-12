St-Hilaire attendu de pied ferme par les Wildcats

Après une période, la marque était déjà de 4 à 2 en faveur des Wildcats, qui n’avaient tiré qu’à 13 reprises vers Samuel St-Hilaire.

« C’était une belle sortie de notre part pour commencer une série de trois matchs en trois jours sur la route, soutient Yoan Loshing, auteur de deux buts pour Moncton et récipiendaire de la première étoile. On amène normalement beaucoup de rondelles au filet et on travaille fort pour aller chercher les rondelles libres. Mais ce soir, on savait que le gardien l’autre bord était très bon et on devait mettre du trafic devant lui. C’est ce qui a aidé notre équipe à marquer des buts ce soir. »

« On a laissé Sam seul à lui-même lors de plusieurs occasions, a fait remarquer l’entraîneur sherbrookois Gilles Bouchard. On a joué une meilleure deuxième période, mais il y avait trop de virages. Pour gagner, ça prend des freinages brusques, des explosions pour repartir, et ce soir les gars ont tourné en rond. Je tourne, tu tournes, après c’est à mon tour de tourner et la vie est belle. Ils tourneront à Noël, mais ce soir ce n’était pas le temps de danser. Ce soir, il fallait freiner, repartir et jouer au hockey. »

Non, Gilles Bouchard n’était pas satisfait du travail de son équipe.

« Il y avait trop d’absents ce soir. Physiquement et mentalement. On était loin d’être le Phoenix de Sherbrooke ce soir. C’est difficile de gagner quand trois défenseurs et six attaquants sont toujours à la mauvaise place sur la glace et qui réagissent de la mauvaise façon par rapport aux situations de jeu. Il y avait un problème d’intensité et de sentiment d’urgence, surtout en première période. Ça n’avait pas d’allure. Oui en première période, il a accordé 4 buts, mais il y en a peut-être juste un qu’il aimerait revoir. Il y a eu des tirs déviés. Mais l’histoire du match, ce n’est pas le gardien. C’est que notre club a joué comme il a pratiqué cette semaine. »

Jacob Steinman a fait face à 26 lancers jeudi soir. (Jean Roy/La Tribune)

Le capitaine Christophe Rondeau s’est également dit déçu de l’indiscipline de sa troupe.

« Notre équipe a eu ses chances de marquer, mais l’indiscipline a coûté cher. Notre gardien a gardé notre club dans le match malgré les rebonds difficiles. On a réussi à aller chercher deux buts en première période malgré tout. Mais la première période a été l’histoire du match avec une intensité variable. On se laisse distraire parfois. Mais ce qui nous déçoit le plus, c’est de ne pas jouer du bon hockey pendant 60 minutes. Les vétérans le savent, mais les plus jeunes doivent nous suivre même lors des soirs plus difficiles. On aurait dû aider un peu plus Sam, qui veut finir en beauté avant d’aller au camp d’Équipe Canada. »

Lewis Gendron a été puni sur la séquence. (Jean Roy/La Tribune)

Olivier Boutin et Yoan Loshing ont ouvert la marque tôt en première période et le Phoenix a répliqué par l’entremise de Lewis Gendron et Andrew Belchamber.

Vincent Collard et Miles Mueler ont marqué deux autres buts pour Moncton avant la fin du premier engagement. Loshing a ajouté un deuxième but à sa fiche de la soirée. Mavrick Lachance a réduit l’écart, mais Alex Mercier a ajouté un sixième point au tableau pour les visiteurs.

Trois des six buts des Wildcats ont été marqués en avantage numérique.

« Sam sera là demain devant le filet en théorie, si tout va bien. Ce sera son dernier match avant qu’il parte pour le camp de Hockey Canada », précise son entraîneur.

Une rare bagarre

Avec le nouveau règlement interdisant les bagarres dans la LHJMQ, elles sont de moins en moins fréquentes, mais jeudi soir, Gabe Smith s’en est pris à Jesse Carrière et aucune punition pour instigateur n’a été imposée.

Jesse Carrière s'est sacrifié pour l'équipe à quelques occasions. (Jean Roy/La Tribune)

« Je vais regarder la vidéo, mais j’ai vu un joueur qui ne voulait pas se battre et un autre qui a lâché les gants en premier, admet Gilles Bouchard. Je croyais qu’il était l’instigateur. Mais semble-t-il qu’il ne l’était pas. On va envoyer le vidéo à la Ligue. On n’a plus le droit aux batailles, mais je veux que mes joueurs continuent de jouer dans notre identité en travaillant fort, en étant les premiers sur la rondelle et en s’impliquant physiquement. C’est ça la bonne manière de jouer. C’est tout. »

« C’est assez rare les batailles maintenant, donc ça peut surprendre », s’est limité à dire le capitaine du Phoenix concernant la réaction de son coéquipier, qui ne s’attendait pas à recevoir une série de coups avant de pouvoir répliquer.

Vendredi soir, les Foreurs de Val-d’Or seront au Palais des sports à 19 h et dimanche, le Phoenix complètera sa série de matchs à domicile en accueillant les Tigres de Victoriaville.