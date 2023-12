Samuel St-Hilaire invité au camp d’Équipe Canada junior

Au total, 30 joueurs ont obtenu leur invitation, mardi midi, pour se rendre à Oakville en vue du Championnat du monde de hockey junior, présenté cette année en Suède du 26 décembre au 5 janvier.

Gilles Bouchard, l’entraîneur du Phoenix de Sherbrooke et adjoint chez Équipe Canada, aura donc un passager bien connu en sa compagnie lors de sa route vers l’Ontario.

Trois autres gardiens de but ont été invités et trois des quatre portiers participeront aux Mondiaux. Dix défenseurs et 16 attaquants seront aussi du camp de sélection.

Le gardien Mathis Rousseau (HFX), les défenseurs Tristan Luneau (ANA-GAT), Noah Warren (VIC), Maveric Lamoureux (DRU) et Jack Furlong (HFX) ainsi que les attaquants Jordan Dumais (HFX) et Markus Vidicek (HFX) représenteront la LHJMQ lors du camp.

La semaine dernière, Samuel St-Hilaire se disait d’ailleurs honoré par la présence de recruteurs d’Équipe Canada lors de ses parties du week-end.

Les sélections ont été effectuées par Scott Salmond, premier vice-président de la haute performance et des activités hockey, Peter Anholt, responsable des moins de 20 ans pour le groupe de gestion du Programme d’excellence, et l’ancien joueur de la LNH Brent Seabrook. Alan Letang dirigera la formation une fois de plus cette année après avoir gagné l’or en compagnie de Stéphane Julien, Joshua Roy et Tyson Hinds du Phoenix de Sherbrooke en 2023.

«Nous avons le plaisir d’annoncer le nom des 30 joueurs qui seront du camp de sélection dans l’espoir de prendre part au Mondial junior, a commenté Anholt. Le bassin de talents au Canada est immense, ce qui rend toujours les choix difficiles. Un camp relevé est à prévoir, et nous serons heureux lorsque viendra le moment d’annoncer le nom de ceux qui porteront fièrement les couleurs du Canada durant les Fêtes.»

Les candidats affronteront les meilleurs joueurs universitaires canadiens le 12 décembre à 15h et le 13 décembre à 12h.

«Nous sommes reconnaissants envers les gens d’Oakville pour leur accueil et pour leur aide dans notre préparation en vue du Mondial junior, a mentionné Salmond. Nous sommes ravis d’offrir aux partisans et partisanes l’occasion de voir à l’œuvre l’élite des moins de 20 ans, ici au Canada. Ce camp, qui comprend deux rencontres face aux étoiles d’U SPORTS, nous permettra de réunir les meilleurs joueurs pour représenter notre pays sur la scène mondiale. Nous demeurons toujours en contact avec les équipes de la LNH, qui pourraient libérer certains joueurs admissibles prochainement. Il pourrait donc y avoir des mises à jour durant le camp.»

L’équipe nationale junior quittera le Canada le 14 décembre pour un camp préparatoire et affrontera l’équipe des moins de 25 ans du Danemark ainsi que la formation junior de la Suisse le 22 décembre, tout comme les États-Unis le 23 décembre.