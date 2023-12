Les frères Hanson à Gatineau, Shawinigan et Sherbrooke

Ils ne seront que deux plutôt que trois, mais en revanche, le gardien Denis Lemieux (Yvon Barette) sera du rendez-vous le 24 février au Palais des sports.

Avant tout, ils effectueront un détour vers le Centre Slush Puppie le 22 février pour ensuite se diriger vers le Centre Gervais Auto le 23 février avant de terminer leur tournée québécoise à Sherbrooke.

C’est par le biais d’une vidéo diffusée lundi que Jack Hanson (appelé en réalité Dave Hanson) a confirmé la nouvelle.

De la grande visite débarque dans 3 villes du Qc en février prochain, dont chez nous! Le gardien Denis Lemieux et les seuls et unique frères Hanson du film culte Slap Shot, seront à Sherbrooke le 24 février à l’occasion du match contre les Foreurs. Mets du foil, manque pas ça! pic.twitter.com/l8UtHtm4vU — Phœnix de Sherbrooke (@PhoenixSherbroo) December 4, 2023

Les trois joueurs des Chiefs de Charlestown ont marqué les amateurs de hockey en compagnie de Reggie Dunlop (Paul Newman) et Jean-Guy Drouin (Yvan Ponton) avec la traduction effectuée au Québec et les scènes de violence humoristiques sur la patinoire.

« Nous sommes heureux d’avoir réussi à organiser, en collaboration avec les Cataractes et les Olympiques, cette visite spéciale de deux frères Hanson et du légendaire Denis Lemieux, personnages mythiques du film culte Slap Shot, avance Sylvain Poissant, directeur des opérations au Phoenix de Sherbrooke. Nous préparons un match spécial autour de leur visite et nous sommes certains que ça plaira à nos partisans, mais aussi à tous les amateurs de ce film qui aura marqué plus d’une génération. La programmation sera dévoilée plus tard, mais les gens peuvent déjà acheter leur billet pour ce match qui aura lieu le 24 février dans le cas de Sherbrooke. »

Rappelons que l’une des dernières visites des personnages de Slap Shot était en 2019 au Tournoi pee-wee de Québec.