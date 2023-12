Des toutous et une victoire pour le Phoenix face aux Cataractes

En fait, les deux équipes terminaient une séquence de trois matchs en trois jours, ce qui a paru sur la cohésion du jeu lors des deux premières périodes.

Étienne Tremblay-Mathieu et les joueurs du Phoenix ont ramassé les toutous lancés sur la glace par les partisans dans le cadre du match des toutous, au profit d'Estrie Aide. (Maxime Picard/La Tribune)

Les Cataractes ont tout tenté en fin de match pour créer l’égalité; Eli Baillargeon, l’ancien des Cantonniers de Magog, a inscrit son deuxième du match avec moins de cinq minutes à faire au match, pour porter la marque à 4-3.

Baillargeon joue avec énergie au Palais des sports et il avait de nombreux supporteurs présents.

« C’est sûr que c’est l’fun de marquer à la maison, comme ça. Ça a bien été pour moi aussi l’an dernier. Je suis reconnaissant pour la présence d’autant de monde pour m’encourager », a dit Baillargeon.

Pour revoir le deuxième but du match d’Éli Baillargeon! ⚡️#JeSuisCataractes pic.twitter.com/TLM2VElQxg — Cataractes de Shawinigan (@Cataractes_Shaw) December 3, 2023

« Il faut garder espoir. Ce n’est pas parce que ça ne va pas bien lors des derniers matchs qu’on ne peut pas gagner la prochaine partie. On travaille fort, ça va tourner en notre faveur bientôt. On a bien joué contre Sherbrooke, on n’a pas été dominé. »

Shawinigan croyait bien avoir créé l’égalité, avec 27 petites secondes à faire, mais le but a été refusé, le joueur des Cataractes ayant poussé la rondelle dans le filet du Phoenix avec son patin.

Il s’agit d’une septième défaite consécutive pour Shawinigan.

« On a dominé au chapitre des lancers, des mises en échec, les lancers dangereux, notre avantage numérique a marqué deux fois contre le meilleur désavantage numérique de la LHJMQ, il y a tellement de positif à tirer de notre performance. Mais la seule statistique qui compte, c’est qu’après 60 minutes, on a perdu le match. C’était un trois en trois pour nous, et pour le Phoenix, et nos gars ont tout laissé ce qu’ils avaient dans le corps. Je suis déçu pour eux », a dit l’entraîneur-chef des Cataractes Daniel Renaud.

Le Phoenix a de son côté mis rapidement de côté son revers de 8-3 subi vendredi, à Drummondville, face aux Voltigeurs.

« On n’a pas été parfait, mais on a rebondi après notre défaite de vendredi à Drummondville (défaite de 8-3). On n’a pas bien joué en première et en deuxième; on était hésitant, on manquait d’urgence dans notre façon de jouer. Certains joueurs étaient fatigués. Le point tournant, c’est qu’on s’est ressaisi en troisième période », a dit l’entraîneur-chef du Phoenix Gilles Bouchard.

« On a beaucoup mieux fait en troisième. On a joué avec rythme, et on n’a pas abandonné. »

Et il peut dire un grand merci à son gardien Samuel Saint-Hilaire, qui n’a cédé que trois fois sur 41 lancers.

Les toutous amassés à la suite du but de Louis-Alex Tremblay seront remis à Estrie Aide, qui les redistribuera par la suite à plusieurs organismes estriens venant en aide aux personnes vulnérables et dans le besoin.

C’est le match des toutous au Palais des sports entre le @PhoenixSherbroo et les @Cataractes_Shaw Le 1er but de la saison de Louis -Alex Tremblay qui fait 1-1 provoque ceci: pic.twitter.com/3v59uboYJ1 — Sébastien Lajoie (@sebastienlajoie) December 2, 2023

Tremblay était rayonnant après le match, après entre autres avoir inscrit son premier but en carrière.

« Ça fait du bien! J’avais hâte que ça arrive! Je n’y pensais pas tant que ça, mais j’avais hâte de passer à autre chose. Je me concentre plutôt sur l’équipe », a dit celui qui a livré, pour l’occasion, un discours devant ses coéquipiers, après la rencontre. Un discours en anglais.

« C’est encore à travailler! C’était assez court! », a dit le choix de première ronde du Phoenix en juin dernier.

Le tout premier but en carrière dans la @lhjmq pour Louis-Alex Tremblay. Et la foule célèbre en lançant des toutous sur la patinoire! pic.twitter.com/hPsOYU86sy — Phœnix de Sherbrooke (@PhoenixSherbroo) December 2, 2023

Moncton sera à Sherbrooke, jeudi, alors que, le même soir, les Cataractes seront à Rimouski pour y affronter l’Océanic.