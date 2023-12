Le Phoenix mitraillé par les Voltigeurs

Le Phoenix n’a jamais été dans le coup et la soirée de travail du gardien Lemmonier et de ses coéquipiers s’annonçait longue.

« Notre meilleur joueur a tout de même été notre gardien, note l’entraîneur Gilles Bouchard. Normalement, quand une recrue arrive devant le filet, on doit l’aider et tout faire pour lui permettre de célébrer sa première victoire. Notre état d’esprit n’était pas bon aujourd’hui. Nos leaders auraient dû se lever et on aurait dû mieux protéger notre gardien. On voulait offrir un jeu serré: on a accordé 49 tirs au but! On a tourné en rond et que ce soit contre les Voltigeurs ou une autre équipe, on n’aurait pas dû jouer de cette façon. »

Dès le départ, le portier recru a cédé face à Maveric Lamoureux et aurait bien aimé revoir ce tir faible après avoir frôlé la rondelle de la mitaine.

« Samuel St-Hilaire a été victime d’une blessure jeudi soir et il aurait pu être devant le filet, mais avec l’absence de Routhier, on a dû faire appel à deux nouveaux gardiens et comme on se prépare à disputer notre troisième match en trois jours demain, on voulait donner du repos à St-Hilaire, qui pourrait jouer samedi selon les évaluations de son état de santé », note Bouchard.

Le Phoenix a répliqué avec ses joueurs de 20 ans. Christophe Rondeau et Israel Mianscum ont fabriqué le but de leur coéquipier Andrew Belchamber pour niveler la marque.

Justin Côté s’est assuré de redonner les devants rapidement à sa troupe et à la fin de la première période, le Phoenix avait dirigé seulement six tirs en direction de Riley Mercer, qui a profité d’une soirée tranquille au travail avec un faible total de 15 lancers reçus.

Mercer a tout de même flanché à trois reprises malgré tout.

En deuxième période, Sam Oliver a amené la marque à 3 à 1 et une fois de plus, Belchamber s’est levé pour réduire l‘écart.

La troisième période a ensuite offert une avalanche de buts aux partisans des Voltigeurs.

« On a beaucoup travaillé sur nos fins de match et sur notre attitude en troisième période, indique l’entraîneur des Voltigeurs, Sylvain Favreau. Que notre équipe tire de l’arrière ou que l’on soit en avance, on doit maintenir la bonne attitude. Lemmonier aurait voulu revoir le premier but, mais il a joué toute une partie ensuite. »

Justin Côté et William Dumont ont battu tour à tour Lemmonier, Luke Woodworth a inscrit un but dans une cage déserte et Olivier Dubois touchait la cible pour le Phoenix en fin de match: 6 à 3 Voltigeurs.

Oliver et Dumont ont conclu la marque pour ainsi filer avec une victoire de 8 à 3.

Tous les buts du Phoenix ont été marqués avec l’avantage d’un homme, mais Sherbrooke a accordé deux buts en désavantage numérique.

Un match à oublier?

« Non, on doit apprendre de ça », rappelle le pilote sherbrookois.

Le Phoenix reviendra au Palais des sports samedi pour disputer un troisième match en autant de soirs, cette fois face aux Cataractes de Shawinigan.