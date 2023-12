Le Phoenix endort les Islanders

« Je m’attendais à une partie comme ça. Les Islanders jouent de façon très structurée et leur niveau de compétition est souvent très élevé, ce qui a donné un match comme ça, assez serré des deux côtés, mais ça s’est replacé et on a réussi à marquer des buts par la suite », indique l’entraîneur du Phoenix, Gilles Bouchard.

Après une première période sans faits saillants, Andrew Belchamber a brisé la glace en récupérant la rondelle à la ligne bleue adverse pour ensuite rejoindre la zone payante et battre Carter Bickle en deuxième période.

Quel tir d'Andrew Belchamber 🚨 pic.twitter.com/R535foGUHc — Phœnix de Sherbrooke (@PhoenixSherbroo) December 1, 2023

« Je ne suis pas satisfait de notre début de match, mais ce qui me rend heureux, c’est notre réaction par la suite en restant dans le moment présent, ajoute l’entraîneur. La mise en échec de Max Côté a réveillé notre club et on a généré ensuite de bonnes chances de marquer grâce à notre éthique. Notre gardien a fait le travail encore une fois. »

La réplique a tardé et est venue de Carl-Étienne Michel, qui touchait enfin la cible pour les Islanders au milieu du dernier tiers.

« C’était agréable de marquer ici, dans mon ancien aréna, indique l’ancien membre du Phoenix. Je n’avais pas encore compté de buts cette année. J’aurais préféré avoir la victoire par contre. On vient de perdre notre sixième de suite et il faut absolument gagner la partie de vendredi à Shawinigan. On a eu de la misère en désavantage numérique. On a lâché après ce but accordé avec un homme en moins, le deuxième de la soirée. C’était un drôle de match. On manquait de jambes, la rondelle restait en périphérie, mais on va rebondir ce week-end. » — Gilles Bouchard

Tout a ensuite déboulé pour le Phoenix.

Mavrick Lachance a profité de l’indiscipline des Islanders en marquant grâce à un tir sur réception et une minute plus tard, Olivier Dubois doublait l’avance en récupérant dans l’enclave une rondelle libre.

Israel Mianscum a complété la marque avec un but dans un filet désert et le Phoenix a ainsi pu dépasser trois équipes au classement général en passant de la 10e position à la 7e.

L’Armada, les Saguenéens et l’Océanic ont ainsi vu le Phoenix passer devant.

Cole Huckins était de retour au Palais des sports, lui qui évoluait la saison dernière avec le Phoenix. (Jean Roy/La Tribune)

« On avait quelques défaites en ligne, donc ça fait du bien d’aller chercher la victoire, indique Belchamber. Après notre lent départ, Max Côté a réveillé le club et on est revenus dans notre identité. Après la première partie d’une série de trois en autant de matchs, on va s’étirer ce soir pour éviter les blessures potentielles, on va aller manger et boire beaucoup d’eau avant de se coucher tôt parce que le lendemain arrive vite. »

Notons que Samuel St-Hilaire a semblé être ennuyé par une blessure au bas du corps en fin de match, mais le gardien est demeuré dans la partie.

« Il devrait être correct, il est fait fort! » lance Belchamber en souriant.

Le Phoenix sera de passage vendredi à Drummondville pour ensuite revenir à domicile samedi pour y affronter les Cataractes.