Sous la loupe de Hockey Canada, Samuel St-Hilaire peut commencer à rêver

Le responsable des gardiens de but de l’équipe nationale, Justin Pogge, se trouvait effectivement à Victoriaville et à Boisbriand lors des deux derniers matchs du Phoenix.

«Des amis avaient vu la nouvelle passer sur les réseaux sociaux et m’ont informé de ça hier matin. Je n’avais pas été mis au courant de la présence de Hockey Canada à nos derniers matchs.»

Malheureusement pour lui et le Phoenix, la formation sherbrookoise a subi la défaite à deux reprises ce week-end. St-Hilaire a accordé quatre buts sur 32 lancers face aux Tigres, mais le portier a réalisé de gros arrêts le lendemain face à l’Armada malgré les trois buts accordés sur 26 lancers. Une punition du Phoenix en prolongation a mené les Sherbrookois vers un revers de 3 à 2.

Ses statistiques demeurent tout de même impressionnantes depuis le début de la saison.

Au deuxième rang pour la moyenne de buts accordés (2.07) derrière un autre excellent candidat, Mathis Rousseau des Mooseheads de Halifax (1.92).

St-Hilaire se trouve au troisième rang des gardiens de la LHJMQ avec un taux d’efficacité de .926, tout juste derrière l’ancien membre de l’équipe du Canada, William Rousseau (.929 avec les Huskies de Rouyn-Noranda) maintenant inadmissible en raison de ses 20 ans, et derrière Mathis Rousseau (.937), au premier rang.

«Représenter le Canada, ce serait tout un honneur. Pour être franc, depuis le début de la saison, je ne pense qu’à mon travail devant le filet du Phoenix et je me concentre sur mon jeu en espérant aider le plus possible mon club à gagner des matchs. D’ici Noël, on veut accumuler un maximum de victoires, donc je ne pense pas vraiment au camp d’Équipe Canada. Je n’y ai jamais vraiment pensé en fait, même si ça demeure un rêve pour moi.»

Samuel St-Hilaire a d’ailleurs suivi de près les derniers Mondiaux avec la présence de deux coéquipiers, Joshua Roy et Tyson Hinds, et de son ancien entraîneur Stéphane Julien.

«En voyant Tyson et Josh aux Mondiaux et en voyant Steph lever le trophée, c’est certain que c’est motivant et inspirant. Ça donne envie de faire pareil. Depuis que je suis jeune, je regarde le tournoi. Je ne rate aucune édition. Je préfère continuer de penser au Phoenix sans me faire d’idée. Si je suis invité, tant mieux. Je vais donc continuer de travailler fort sans avoir d’attentes nécessairement.»

Son entraîneur actuel chez le Phoenix, Gilles Bouchard, occupera le poste d’entraîneur adjoint avec Équipe Canada durant le temps des Fêtes, et match après match, le pilote du Phoenix n’a que de bons mots pour son gardien numéro.

Samuel St-Hilaire ne connaît pas le sort qui lui est réservé pour les Fêtes, ou même après, lui qui entend son nom dans les rumeurs d'échanges étant donné la reconstruction amorcée par le Phoenix. (Maxime Picard/La Tribune)

«Je suis le gardien numéro 1 pour la première fois dans la LHJMQ depuis mon arrivée et j’ai toujours été habitué à ça jusqu’au midget AAA. J’étais une recrue l’an dernier et j’étais entouré de vétérans. J’aime jouer plus souvent. Ça me met en confiance et je conserve mes repères. J’ai une défensive beaucoup plus jeune cette année. L’an dernier, avec Tyson Hinds, David Spacek, Kaylen Gauthier, Joe Flemming et Marc-André Gaudet, mes défenseurs me disaient quoi faire, maintenant, c’est moi qui guide un peu plus les recrues. Je peux encore compter sur Christophe Rondeau, mais mes coéquipiers sont plus jeunes cette année et ils font un gros travail devant moi malgré tout», tient à préciser St-Hilaire.

L’édition 2024 aura lieu du 26 décembre au 5 janvier en Suède.

Le camp de Hockey Canada est normalement organisé au milieu du mois de décembre à Calgary.

Rappelons que le Beauceron a participé à deux camps des recrues de la LNH, avec Toronto et Boston, mais n’a toujours pas été repêché. Une dernière chance s’offre à lui cet été avant de devoir se rabattre sur d’autres invitations de clubs professionnels.