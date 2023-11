Le Phoenix s’enlise à Boisbriand

Les hommes de Gilles Bouchard auraient certainement mérité un meilleur sort, mais en tirant à une seule reprise en troisième période, le Phoenix ne s’est jamais donné la chance de fermer les livres avant la prolongation, allant même jusqu’à obtenir une punition des plus fâchantes lors des derniers instants.

« Il y a eu une hésitation entre deux joueurs sur un changement et cette mauvaise décision a mené vers une punition. Ça peut arriver, ça fait partie du jeu, mais ce qui me fâche le plus, c’est la punition décernée à Rondeau en fin de partie. Je n’aurais jamais imaginé voir l’arbitre lever le bras sur la séquence! » admet l’entraîneur du Phoenix.

Gilles Bouchard (Vincent Lévesque-Rousseau/Phoenix de Sherbrooke)

Le week-end du Phoenix n’aura pas été fructueux sur la route: des défaites à Gatineau, Victoriaville et Boisbriand jeudi, samedi et dimanche, pour un total d’un seul point sur une possibilité de six.

« On n’a pas mal joué hier et encore aujourd’hui, on a tout de même bien fait en général. On a travaillé fort et c’est ce qui compte le plus à mes yeux. On a eu nos chances, mais le gardien a fait des arrêts importants. Le pointage n’était pas en notre faveur ce soir, mais on aurait pu gagner ce match-là. On a senti les gars manquer d’énergie à la fin avec seulement un tir au but. Il faut garder la tête haute et se concentrer sur le positif », explique Bouchard.

Dès le départ, tout indiquait que le Phoenix n’allait pas vivre une soirée comme les autres en accordant un but à Jonathan Fauchon alors qu’il profitait d’un avantage numérique en première période.

Profitant d’une passe de son coéquipier Israel Mianscum, Andrew Belchamber a nivelé la marque en deuxième période et Philippe Fauchon a redonné l’avance aux siens moins de deux minutes plus tard.

En utilisant son arme de prédilection, Israel Mianscum a battu Charles-Edward Gravel d’un tir vif avant la fin du second entracte et ensuite, on a eu droit à du jeu défensif de la part des deux équipes, qui tenaient à s’assurer d’un précieux point au classement.

Justin Carbonneau a mis fin au débat pour ainsi s’approcher à seulement deux points d’un Phoenix (4e dans l’Ouest), qui a disputé un match de moins que l’Armada (5e).

« On se prépare pour une autre séquence de trois matchs en trois soirs avec la visite d’une bonne équipe dès jeudi à domicile, les Islanders de Charlottetown », note l’entraîneur.