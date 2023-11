Premier passage à vide pour le Phoenix, vaincu à Victoriaville

Les Tigres ont rapidement pris les devants dans la rencontre et chaque fois que le Phoenix marquait, les locaux répliquaient avec deux buts, ce qui rendait le hockey de rattrapage plus difficile pour les Sherbrookois.

« En général, je suis content de l’effort de mes joueurs, soutient Bouchard. Les Tigres ont commencé en force et on a eu par la suite les meilleures chances de marquer. Leur gardien Nathan Darveau a été le facteur déterminant et de notre côté, Samuel St-Hilaire n’a pas connu son meilleur match devant le filet. On aurait pu profiter un peu plus de nos chances, mais si notre club joue tous ses matchs de cette manière, il en gagnera plus qu’il va en perdre. C’était notre meilleure sortie en cinq matchs. On a même mieux joué ce soir que lors de notre victoire de 5 à 0 contre l’Océanic. »

L’excellent défenseur Noah Warren a été le premier à s’inscrire à la marque. Étienne Tremblay-Mathieu a nivelé le pointage, mais Maxime Pellerin et Justin Gendron ont remis leur club sur la bonne voie en deuxième période.

Même si Andrew Belchamber s’est assuré de revenir au vestiaire avec un retard d’un seul but après 40 minutes, encore une fois, la réplique des Félins a été virulente avec les buts de Nikita Prishchepov et Raphaël Blouin.

Blouin a profité dans son cas du retrait de St-Hilaire pour augmenter l’avance.

À son retour dans la LHJMQ, Charles-Antoine Beauregard a touché la cible lors de son premier match avec le Phoenix, lui qui a évolué pour les Foreurs à Val-d’Or lors des deux dernières saisons.

Justin Larose a enfoncé le dernier clou dans le cercueil du Phoenix avec un but dans une cage déserte.

Nathan Darveau a terminé le match avec 29 arrêts contre 28 pour St-Hilaire.

« On n’est pas contents du résultat, mais on continue de jouer en respectant notre culture et c’est de cette façon que nous allons réussir à retrouver le chemin de la victoire. Ça vient vite: dimanche après-midi, on sera déjà du côté de Boisbriand, donc on reste positif et on travaillera de la bonne façon demain! » rappelle Gilles Bouchard.

Le joueur européen Frantisek Dej est sur la touche pendant encore quelques semaines. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Longue absence pour Dej

Après avoir chuté lourdement sur la patinoire contre les Remparts de Québec le week-end dernier, Frantisek Dej a subi une commotion cérébrale et une fracture de la joue, ce qui le gardera à l’écart du jeu pendant quelques semaines.

« On espère le revoir avant les Fêtes, mais on devra évaluer sa situation à nouveau. Maxime Côté a lui aussi été victime d’une commotion et il a tenté un retour au jeu la semaine dernière, mais était absent ce soir à Victoriaville. Son retour est attendu dans les prochains jours », précise Gilles Bouchard.