Le premier trio soulève les Olympiques contre le Phoenix

Charles Boutin a récolté un but et deux passes dans une victoire de 5-3 des Olympiques de Gatineau sur le Phoenix de Sherbrooke jeudi soir au Centre Slush Puppie. (Etienne Ranger/Le Droit Etienne Ranger )

Jérémie Minville, Charles Boutin et Nathan Lévesque ont rapidement démontré qu’ils étaient affamés et dans la forme de leurs beaux jours. En moins de 10 minutes, Minville et Boutin avaient soulevé les 3128 spectateurs dans les gradins en procurant une avance de 2-0 aux Gatinois.

Le nouveau venu Justin Boisselle a ajouté son grain de sel dans la dernière minute de la première période pour répliquer à un but sur le jeu de puissance de Jakub Hujer.

C’était 3-1 avec un avantage de 16-7 dans les tirs pour les Olympiques après 20 minutes.

Minville a ensuite marqué son deuxième but du match, 15e de la saison, dans la première minute de la deuxième période pour porter la marque à 4-1 et sonner le glas du gardien auxiliaire Mathys Routhier, battu quatre fois sur 17 tirs.

La rentrée de Samuel St-Hilaire a calmé les ardeurs des locaux. Le gardien numéro un du Phoenix n’a été déjoué que par Joey Vetrano, qui a dû sauter sur son propre retour de lancer pour marquer en troisième période.

Vetrano répliquait à peine 36 secondes après un but tardif d’Israël Mianscum qui était venu redonner espoir aux visiteurs avec cinq minutes à jouer.

Avec le gardien retiré au profit d’un sixième patineur, Mavrick Lachance a inscrit le dernier but du Phoenix, qui a testé Kian Hodgins à 26 reprises. Le gardien recrue des Olympiques signait ainsi sa première victoire depuis le 20 octobre contre le... Phoenix au Centre Slush Puppie.

St-Hilaire a réalisé 19 arrêts sur 20 tirs en relève à Mathys Routhier.

Kian Hodgins a signé sa première victoire depuis le 20 octobre dernier contre ce même Phoenix de Sherbrooke. (Etienne Ranger/Le Droit Etienne Ranger )

Pour l’entraîneur-chef des Olympiques Benoit Desrosiers, cette victoire était pratiquement une copie conforme de leur gain de 5-2 contre le Phoenix à son dernier passage au Centre Slush Puppie.

«Ça ressemble beaucoup au dernier match que nous avons joué contre eux la dernière fois qu’ils sont venus ici. Nous avons appliqué le match en jouant dans notre identité d’équipe. Quand nous faisons cela, nous sommes fatigants. Quand nous avons toujours un joueur sur la rondelle avec un appui rapide pour jouer en unité de cinq, nous avons du succès. J’ai aimé notre jeu sans la rondelle de nos défenseurs en première moitié de match. Nous ne leur avons pas laissé le temps de s’installer et c’est ce qui fait en sorte qu’il y a eu peu de tirs du Phoenix dans cette première moitié.»

Belchamber s’explique mal les mauvais départs

À son dernier match en carrière à Gatineau, le joueur local Andrew Belchamber a récolté une passe et il a été un des joueurs les plus menaçants du Phoenix avec trois tirs dangereux, mais il s’expliquait mal le mauvais départ de son club.

«Ça fait plusieurs matches que notre première période laisse à désirer. Nous n’étions pas dedans. Notre coach nous avait justement dit avant le match que nous allions devoir être aussi compétitifs qu’eux. En première période, nous étions lents sur la rondelle. Nous étions toujours les deuxièmes pour l’obtenir. C’est pour ça que ça s’est terminé 3-1 après 20 minutes.»

Si le Phoenix (13-8-2) a pu se forger un bon début de saison dans la LHJMQ malgré une équipe en reconstruction, c’est justement parce qu’il avait de bonnes habitudes de travail.

«Nous avons une jeune équipe et au début de la saison, nous étions toujours sur la coche pendant 60 minutes. Ça fait maintenant quelques matches que nous commençons en retard et nous en payons le prix.» — Andrew Belchamber

Belchamber a été victime du plus bel arrêt de la soirée de Kian Hodgins quand celui-ci a sorti sa mitaine verte pour arrêter un puissant tir de l’enclave.

«J’ai tout donné ce soir. J’ai joué ce match comme si c’était mon dernier à vie au hockey. Toute ma famille était là. Je voulais bien jouer. J’ai eu une bonne chance de compter. C’était un beau tir. Il a fait un bel arrêt», a dit le Gatinois de 20 ans.

Le premier trio a souvent mis à l'épreuve les deux gardiens utilisés par le Phoenix jeudi soir au Centre Slush Puppie. (Etienne Ranger/Le Droit Etienne Ranger )

Renaissance du premier trio

Chez les Olympiques (7-15-3), le premier trio a généré trois des quatre premiers buts pour mettre fin à une séquence de cinq revers de suite du club outaouais.

Après quelques matches plus tranquilles, Jérémie Minville a été la bougie d’allumage des siens.

«Nous avons connu un bon début de match. Notre objectif était de travailler plus fort que Sherbrooke. Ils sont reconnus pour ça. Nous avons aussi été opportunistes. Je sentais que notre trio allait finir par débloquer. Nous sommes revenus à ce que nous faisions de bien avant notre disette», a dit la première étoile du match, qui a amassé trois points tout comme Charles Boutin et le défenseur Nolan Ling.

L’entraîneur-chef Benoit Desrosiers était évidemment soulagé de retrouver son premier trio en pleine possession de ses moyens.

«Ç'a fait du bien à notre premier trio de pouvoir aller chercher de gros buts comme ça. Ça leur a donné un petit momentum. Nous avons senti sur le banc que ça leur avait fait énormément de bien. Ç'a fait du bien à l’équipe aussi», a-t-il admis après le match.

Des irritants pour Desrosiers

S’il était heureux de la sortie des siens, il avait moins aimé la deuxième portion du match.

«Nous avons adoré notre première période. Notre échec avant était bien. Nous avons respecté le jeu. La raison pour laquelle nous sommes allés chercher cette victoire, c’est parce que nous avons été en mesure d’aller chercher une avance de 4-1. Si ça avait été seulement 2-1, de la façon dont nous avons joué notre dernière moitié de match, nous n’aurions probablement pas été capables d’aller chercher la victoire. Il faudra encore améliorer cet aspect-là. Nous avons étiré nos présences et nous avons mal géré la rondelle, ce qui leur a donné du momentum. Ça n’aurait pas dû être un match de 5-3. Ça aurait dû finir 4-1. C’est ce qui vient me chercher, mais c’est une grosse victoire pour nous ce soir.»

Rentrée réussie pour Boisselle

Justin Boisselle célèbre son premier but dans l'uniforme des Olympiques de Gatineau dès sa première période de jeu. (Etienne Ranger)

Enfin, Desrosiers espérait que son nouvel attaquant Justin Boisselle provoquerait une étincelle à l’attaque. L’ancien choix de première ronde de l’Armada de Blainville-Boisbriand est rendu à 18 ans. Il a été retranché cette année après avoir fait partie de l’équipe à 16 et 17 ans.

Il a bien commencé son stage avec les Olympiques en faisant dévier un tir dans le filet avec 13 secondes à faire en première période.

«Il a fait une belle impression. Son trio se complétait bien. Ils ont joué de la bonne façon et ils ont été récompensés avec un but. Ils ont passé énormément de temps en zone offensive. Justin a été impliqué physiquement. Il a gagné des mises en jeu dans des moments clés. Ça augure bien», a lancé Benoit Desrosiers.

Obtenu contre un choix de cinquième ronde la semaine dernière, Boisselle a terminé son match avec cinq tirs au but, dont deux jugés dangereux, un différentiel de +1 et une mise en échec. Il a gagné ses trois mises en jeu.

Les Olympiques n’auront pas beaucoup de temps pour savourer leur victoire. Les Tigres de Victoriaville seront les visiteurs au Centre Slush Puppie vendredi soir. Ils s’amènent avec Noah Warren et une séquence de quatre victoires de suite, dont deux par blanchissage.