Le Phoenix méconnaissable au lendemain de sa victoire à Québec

Six buts sans réplique. Un à chaque début période. Ce qui a semblé scier les jambes des joueurs sherbrookois, déjà épuisés après un long week-end d’activités.

« On aurait dû commencer le match de façon plus intense, comme les Remparts l’ont fait, observe le vétéran Andrew Belchamber. On les regardait patiner. Notre équipe offrait un moins gros effort. On est en forme, on devrait être capables de fournir autant d’énergie même à notre troisième match et en ratant toutes ces chances de marquer, c’est difficile de gagner, mais on n’a jamais abandonné. Notre club ne lâchera jamais et la prochaine partie contre les Remparts, on va sortir plus fort que ça, je vous l’assure... »

Après avoir vu Daniel Agostino, Zachary Marquis-Laflamme et Kassim Gaudet marquer coup sur coup dès les premières minutes de chacun des engagements, Xavier Lebel et Nathan Plamondon-Michaud ont déjoué Samuel St-Hilaire, qui ne semblait pas aussi dominant qu’à l’habitude devant son filet. Pier-Étienne Cloutier a toutefois marqué le cinquième but dans une cage déserte.

Andrew Belchamber et Lewis Gendron ont évité la honte d’un blanchissage à la maison face à leurs rivaux de la Capitale-Nationale en sabotant le match parfait du gardien Quentin Miller, repêché par le Canadien de Montréal.

« On a eu une bonne première période et on sait tous que le Phoenix possède de bonnes unités spéciales en avantage numérique. On a fait le travail de ce côté-là. C’était probablement le meilleur match de notre gardien, qui a disputé deux parties en deux soirs. Je suis très fier de lui. » — Éric Veilleux, entraîneur des Remparts

Le gardien Quentin Miller a fait la différence devant le filet. (Maxime Picard/La Tribune)

Miller a réalisé 25 arrêts contre 33 pour Samuel St-Hilaire.

« Notre club savait que le Phoenix complétait un trois en trois et que notre niveau d’énergie était probablement plus haut, donc on voulait en profiter en travaillant plus fort, notre Miller. On amenait des rondelles au filet, on dérangeait le gardien et c’est ce que notre club faisait de bien aujourd’hui. Perdre mon blanchissage en fin de match, ce n’est pas grave. Ce qui est important, c’est d’obtenir les deux points. »

Jamais le Phoenix n’a tenté de trouver d’excuses pour expliquer cette défaite.

« Oui, c’était un trois en trois et on en aura d’autres plus tard cette année, rappelle le pilote du Phoenix, Gilles Bouchard. Mais on n’a aucune excuse. Lors des dix premières minutes de jeu, on était lent et notre exécution n’était pas là. On a bien terminé la période et au second tiers, on aurait pu niveler la marque facilement et marquer deux buts, mais on n’a pas capitalisé. Il n’y avait pas de finition autour du filet. Le tir de punition obtenu par Coen Miller aurait pu changer le vent de bord, comme bien d’autres séquences d’ailleurs, mais le gardien Quentin Miller était excellent ce soir. »

Les Remparts avaient raison de célébrer en mettant le Phoenix dans leur petite poche arrière. (Maxime Picard/La Tribune)

Le Phoenix a tout de même complété sa série de trois matchs en 72 h avec quatre points.

« On avait quand même une fiche de 7-2-1 dans les dix derniers matchs, rappelle Bouchard. C’est 15 points sur 20. On ne les gagnera pas tous, mais pour avoir des chances de marquer contre une équipe aussi intense que les Remparts, il faut travailler encore plus fort que l’adversaire. Il y avait un peu de confusion liée à la fatigue mentale, mais nos intentions étaient là. »

Une foule importante assistait à la partie, l’une des meilleures cette saison avec plus de 3200 spectateurs venus pour assister au plus récent chapitre de la rivalité entre Québec et Sherbrooke, deux équipes visant les grands honneurs la saison dernière.

« Les gars disaient que ça faisait quelques années qu’ils n’avaient pas gagné à Sherbrooke. C’est donc une grosse victoire pour nous », clame Éric Veilleux.