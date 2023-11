Le Phoenix fringant face à l’Océanic

Pendant que l’Amérique pleure le décès du chanteur Karl Tremblay et que tous les drapeaux sont en berne au Québec, le Phoenix rendait hommage à sa façon au célèbre chanteur en se donnant en spectacle avec une sortie parfaite.

« On a travaillé comme des abeilles ce soir en provoquant des revirements et en étant opportunistes, note l’entraîneur du Phoenix, Gilles Bouchard. J’ai mentionné aux joueurs que l’histoire du match, c’était Samuel St-Hilaire qui nous gardait dans la partie après une sortie difficile de la part de nos gars en début de partie. Par la suite, l’équipe au complet a pris le contrôle du match: ce n’était plus que l’affaire de Sam St-Hilaire. »

Cédric Massé a été laissé à lui-même jeudi soir. Le gardien a fait face à 35 tirs. (Jean Roy/La Tribune)

Un joyeux calvaire pour l’Océanic

Après une première période sans histoire, les deux équipes se trouvaient aux antipodes en deuxième période.

« C’était une partie d’échecs en première période, admet Joël Perrault, l’entraîneur de l’Océanic. On a arrêté de jouer en deuxième période. On savait que le Phoenix est un club discipliné dans leur façon de jouer et on ne pouvait pas se montrer indisciplinés en cessant de jouer aussi. Ç'a coûté la victoire à notre équipe. On n’est pas contents de notre match. On avait l’air endormis et Sherbrooke mérite amplement la victoire. »

La défensive des visiteurs semblait en effet se trouver en break syndical au deuxième vingt en laissant le Phoenix marquer à trois reprises grâce à des lancers précis de Lewis Gendron et Jakub Hujer ainsi que la poussée offensive de Jean-Félix Lapointe, qui marquait son premier but dans le hockey junior.

« Je ne m’attendais pas à marquer mon premier but sur un deux contre un, avance pour sa part le défenseur Jean-Félix Lapointe. J’ai vu la brèche et j’en ai profité. Je suis très heureux d’avoir compté mon premier but dans la LHJMQ, mais je suis surtout heureux de gagner ce match, parce que tout le monde a travaillé fort ce soir. Notre esprit d’équipe est solide, on joue ensemble et notre jeu d’équipe nous permet de monter au classement et de rivaliser contre les meilleures équipes. »

« On a une belle chimie, Lewis Gendron, Olivier Dubois et moi, note Hujer. On se trouve facilement sur la patinoire. Sinon, on voulait être robustes ce soir et on a joué un bon match collectivement. On doit remercier notre gardien encore ce soir, il est un facteur important dans nos succès cette saison. »

Mavrick Lachance a profité d’une cage laissée vacante par le gardien Cédric Massé pour ajouter un quatrième but au tableau pour le Phoenix.

Il y avait du bon dans la froideur de novembre au Palais des sports: les 2136 spectateurs ont bondi de leur siège une cinquième et dernière fois à la suite du plus beau but match, marqué par Hugo Primeau.

Et après un petit tour à Québec vendredi soir, le Phoenix reviendra au Palais des sports samedi à 18 h pour y accueillir ces mêmes Remparts et ainsi conclure un blitz de trois matchs en autant de jours.

« Commencer cette séquence avec une victoire, ça nous donne un bel élan pour les deux autres parties », souligne Jean-Félix Lapointe.

Les hommes de Gilles Bouchard occupent encore le sixième rang du classement général, avec les Tigres et l’Océanic dans leur rétroviseur grâce aux deux points obtenus à la suite de cette victoire de 5 à 0.

« Le classement est serré, mais il reste encore beaucoup de matchs à jouer, donc je n’adresse pas nécessairement tout ça à mes joueurs avant les parties pour l’instant. Ça viendra plus tard en saison. On est encore jeunes et on avait un gros test ce soir, mais on n’a pas joué pendant 60 minutes malheureusement et il faudra corriger ça rapidement », conclut Joël Perrault.