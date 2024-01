Une séquence de victoires en chantier depuis septembre pour les Olympiques

L’arrivée de vétérans comme Mathis Gauthier et Alexander Gaudio aide certainement la cause des Gatinois, mais les succès actuels de l’équipe ont des racines encore plus creuses, soutient Benoit Desrosiers.

«On a parti l’année de zéro, je te dirais. On ne se fera pas de cachette, on avait seulement deux vétérans auxquels on a ajouté plein de nouveaux joueurs», affirme l’entraîneur-chef des Olympiques.

Benoit Desrosiers donne tout le crédit à ses joueurs qui exécutent son plan de match à la lettre depuis quelques semaines. (Patrick Woodbury/Le Droit)

«Peu importe les moments difficiles qu’on a traversés, on arrivait toujours ici avec la même idée, soit celle d’être meilleurs à la fin de la journée, ajoute Benoit Desrosiers. [Les nouveaux joueurs] ont vu l’éthique de travail de nos gars, la façon qu’on abordait nos matchs et ils ont embarqué là-dedans. Ça fait une équipe qui compétitionne encore plus fort.»

Le centre de 20 ans Alexander Gaudio, acquis des Foreurs de Val-d’Or au début du mois de décembre, n’est pas surpris des succès actuels de l’équipe.

«Le groupe de gars dans la chambre, tout le monde veut travailler fort. On travaille toujours plus fort que l’autre équipe. C’est comme ça que tu vas trouver la victoire», affirme le colosse de 6 pieds et 5 pouces.

L'arrivée de vétérans comme Mathis Gauthier et Alexander Gaudio a contribué à donner un nouvel élan aux Olympiques de Gatineau. (Patrick Woodbury/Le Droit)

L’autre patineur de 20 acquis dans les dernières semaines, Mathis Gauthier, admet ne pas l’avoir vue venir.

«Je ne te mentirai pas, je ne m’attendais pas à ce qu’on en gagne cinq de suite, mais avec le travail qu’on fait ici chaque jour et le temps qu’on met sur la glace et en dehors, je pense que c’est mérité», soutient le défenseur obtenu des Sea Dogs il y a deux semaines.

Des équipes comme la nôtre, il faut qu’on travaille plus fort que l’autre équipe à chaque match si on veut avoir du succès. — Charles Boutin, capitaine des Olympiques

Benoit Desrosiers donne tout le crédit à ses joueurs pour la séquence victorieuse. Le plan de match est simple: les attaquants ont le mandat de se replier rapidement pour soutenir leurs défenseurs et forcer l’adversaire à faire un jeu plus rapidement.

Le plan de match est simple, mais pas toujours facile à exécuter. Ce ne sont pas les aspects du jeu les plus sexy pour un joueur de hockey.

«On essaie de se tenir ensemble et de se concentrer sur le positif le plus possible, lance le capitaine, Charles Boutin. Il faut qu’on pousse tous dans la même direction.»

«Peu importe où on va finir, on va essayer de continuer à s’améliorer et créer des doutes. C’est ça l’objectif, créer des doutes. Après ça, quand on saura si on s’est fait une place en séries, on va embrasser le défi», ajoute l’entraîneur-chef.