Un match presque parfait qui tombe à point

Justin Boisselle a inscrit son cinquième et sixième but de la saison vendredi soir, contre les Foreurs. (Etienne Ranger)

Le gardien Kian Hodgins n’a fait face qu’à 23 lancers, dont très peu provenaient de la zone payante. Les joueurs devant lui ont fait la vie dure aux Foreurs de Val-d’Or, particulièrement lorsqu’un retour de lancer était disponible.

«On a joué un bon match de 60 minutes. On était proche d’un 60 minutes complet où on était en gestion de rondelle», s’est réjoui l’entraîneur-chef des Olympiques, Benoît Desrosiers, après la rencontre.

Le tout, durant une rencontre contre un rival direct dans la course aux séries. Gatineau et Val-d’Or avaient tous les deux 28 points au classement en arrivant au Centre Slush Puppie vendredi, mais l’équipe de l’Abitibi a joué trois parties de moins.

«Notre mindset est le même à tous les matchs, soutient Benoît Desrosiers. C’est sûr qu’il y a des matchs plus importants que d’autres, on est conscient de ça. Il n’y a rien de nouveau pour nos joueurs.»

«C’est sûr qu’on gagne confiance avec les victoires. Il y a des bouts où ça a été plus difficiles, mais avec nos pratiques, on a su s’ajuster et là, on est soudés et on fait des jeux en équipe», a renchéri le défenseur Justin Blais.

La discipline fait la différence

«On a eu beaucoup la rondelle, on était premier sur la rondelle. On a provoqué des punitions et on a capitalisé sur l’avantage numérique», souligne l’entraîneur-chef des Olympiques.

Val-d’Or a écopé de sept punitions mineures avant que la partie dérape complètement, dont quatre décernées à l’ancien des Olympiques Charles-Antoine Pilote. Gatineau a compté trois fois avec un homme en plus, dont deux buts de Justin Boisselle.

Après le quatrième filet des locaux, les Foreurs ont laissé aller leur frustration. De nombreuses escarmouches ont éclaté, parfois alors que le jeu s’était déplacé à l’autre bout de la patinoire, comme ce fût le cas entre Thomas Hébert et le défenseur slovène des Olympiques Jan Golicic.

En chemin vers le vestiaire, ce dernier a d’ailleurs nargué son adversaire en mimant d’essuyer ses larmes, un geste qui a suscité des encouragements nourris de la foule.

Dans les 58 premières minutes de la rencontre, Gatineau n’a écopé d’une seule punition mineure, ce qui n’a pas semblé surprendre l’entraîneur-chef.

«Ce n’est pas notre type d’équipe. On ne veut pas de choses comme ça. On s’éloigne de ce qui se passe après le sifflet, on n’embarque pas là-dedans. On joue quand la rondelle est là», soutient Benoît Desrosiers.

Le centre de 20 ans Alexander Gaudio a marqué les deux autres buts des Olympiques. Gatineau reprendra l’action dimanche à Shawinigan, contre les Cataractes.